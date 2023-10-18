Adıyaman Adliyesi'nde çıkan kavgada biri polis 2 kişi yaralandı

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kavgada tarafları ayırmak isteyen bir polis memuru ile taraflardan O.A. yaralandı.

Aile Mahkemesinde görülen davada taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine saldırdı.

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