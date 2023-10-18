Mesleki ve Teknik Eğitimin tüm paydaşları bir araya geldi
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Eğitim Konferansı'nda, mesleki ve teknik eğitim teması ele alındı. İLKE Vakfı Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi her yıl düzenlediği İstanbul Eğitim Konferansı ile eğitimciler, araştırmacılar, politika yapıcılar ve endüstri profesyonelleri bir araya geldi.
Bu yıl eğitim ve sektörü bir araya getiren mesleki ve teknik eğitim temasını
merkeze alan III. İstanbul Eğitim Konferansı, 10 Ekim 2023 Salı günü İTO ev
sahipliğinde gerçekleştirildi. Konferansta MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürü Ali Karagöz, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Öğretim Sektör
Yöneticisi Mustafa Balcı, Avrupa Eğitim Vakfı uzmanlarından Lida Kita ve Georgios
Zisimos, T. C. Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Mustafa Necmi İlhan, Yükseköğretim
Kalite Kurulu üyesi Feyza Arıcıoğlu ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Hazıroğlu
yer aldı.
Mesleki ve teknik eğitim ülkelerin ekonomik kalkınması ve refahın sağlanması
için en önemli araçlardan biridir
İTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Hazıroğlu ve İLKE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ümit Güneş'in açılış konuşmalarıyla başlayan III. İstanbul Eğitim Konferansı,
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz'ün selamlama konuşmasıyla
devam etti. Konuşmalarda nitelikli insan gücü yetiştirmek, üretimde ve piyasada
var olabilmek, ekonomik ve sosyal hayatı sürdürülebilir kılabilmek için mesleki
ve teknik eğitimin önemi ve yeri vurgulandı. Türkiye'de tarihsel arka planı
ahilik kültürüne dayanan mesleki eğitimi; milli, manevi ve mesleki değerlerle
ve aynı zamanda çağın değişen beceri ihtiyaçlarına uygun yenilikçi yaklaşımlarla
sürdürebilmenin önemine de değinildi.
Türkiye mesleki ve teknik eğitimde önemli bir gelişim sürecinden geçiyor
Konferansın ilk oturumu "Mesleki Eğitimde Beceri ve Politikalar"
temasıyla gerçekleştirildi. Avrupa Eğitim Vakfı Kıdemli İnsan Sermayesi Geliştirme
Uzmanı Lida Kita, Avrupa Eğitim Vakfı'nın Türkiye için gerçekleştirdiği çalışmalardan
bahsettiği konuşmasında, Türkiye'ye yönelik çalışmaların hem kamu hem de özel
sektörde karşılık bulduğu ve mesleki eğitimde son yıllarda önemli gelişmelerin
yaşandığını ifade etti. Oturumun ikinci konuşmacısı Avrupa Eğitim Vakfı Eğitim
Öğretim Politikaları Georgios Zisimos ise mesleki eğitimin geniş paydaş ağına
vurgu yaparak sürdürülebilir bir gelişme için kapsayıcı bir yürütme ağının önemine
değindi. Yürütme ağının hayata geçirilebilmesi, nitelikli öğretmen eğitimi ve
mesleki okulların mükemmelliğinin sürdürülebilirliği ise yeterli mali destekle
doğru orantılı olduğu belirtildi.
Mesleki ve teknik eğitim problemi tüm dünyada etkili bir problem
"Sektörler, İş Piyasası ve Hayatboyu Öğrenmede Mesleki Eğitim" başlığıyla
gerçekleştirilen ikinci oturumda İTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Hazıroğlu, salgınla
beraber mesleki eğitimin öneminin, katma değerinin ve sektörü geliştirmedeki
yerinin daha iyi anlaşıldığını vurguladı. Hazıroğlu; "Mesleki eğitimde
tüm dünyada yaşanan beyin göçü ara elemanın yanı sıra ana eleman ihtiyacının
gittikçe artmasına neden oluyor. Mesleki ve teknik eğitim ise bu açığın genç
nüfusun ihtiyaca yönelik yetiştirilmesiyle doldurabilmek adına hayati öneme
sahiptir." İfadelerini kullandı. MYK Kurumu Başkanı Mustafa Necmi İlhan
ise konuşmasında Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun çalışmalarından bahsederek, mesleki
yeterlilikler çerçevesinde nitelikli ve belgeli iş gücünü sağlamak mesleki eğitimin
daha sistemli ve kapsayıcı bir hale getirildiğinin altını çizdi.
Mesleki eğitimin "en iyi" halini bulmak: Mesleki Mükemmeliyet
Merkezleri
Konferansın son oturumu "Mesleki Eğitimde Mükemmeliyet ve Kalite: Modeller ve Uygulamalar" temasıyla gerçekleşti. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcisi Mustafa Balcı, mesleki eğitimin tüm paydaşlarının Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için çalıştığını vurgulayarak bu amaçla hayata geçirilen Mesleki Mükemmeliyet Merkezlerinin; okulları araştırmaya, geliştirmeye çalıştığını, bir yandan da sektörün beklentilerini belirleyerek yeni eğitim modelleri geliştirdiğini sözlerine ekledi. YÖKAK Yönetim Kurulu Üyesi Feyza Arıcıoğlu ise konferansın son konuşmacısı olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun çalışmalarını özetleyerek kurum değerlendirmeleri, akreditasyon çalışmaları ve etik kazanımı üzerine konuştu. Kurumların etik ve kültürel değerler konusunda eksikleri olduğu vurgulanarak ve bu konudaki yapılandırma ihtiyacına değindi.