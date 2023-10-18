Bir kişi anız yaktığı tarlada ölü bulundu

Hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin K'nin (76) cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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