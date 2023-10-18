Bakan Uraloğlu: Dünyada söz sahibi olmak için uzayda da 'iz' sahibi olmak zorundayız

Adliyede rüşvet alındığını iddia eden avukata soruşturma
Adliyede rüşvet alındığını iddia eden avukata soruşturma
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
Sponsorlu İçerik
AYM'nin Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
AYM'nin Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
Meclisin 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Meclisin 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Bakanlık açıkladı: Yedieminde bulunan mallar için açık artırma dönemi
Bakanlık açıkladı: Yedieminde bulunan mallar için açık artırma dönemi
İstanbul Valiliği: İsrail protestolarında 1 kişi öldü, 63 kişi yaralandı
İstanbul Valiliği: İsrail protestolarında 1 kişi öldü, 63 kişi yaralandı
Sınıf geçmede Türkçe puanının 70'e çıkarılmasının gerekçesi açıklandı
Sınıf geçmede Türkçe puanının 70'e çıkarılmasının gerekçesi açıklandı
Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
AYM: Uzlaşma sağlanan suçlara ilişkin tazminat davası açılamaması Anayasaya aykırı
AYM: Uzlaşma sağlanan suçlara ilişkin tazminat davası açılamaması Anayasaya aykırı
Depremde 134 kişinin öldüğü site statik projeden farklı yapılmış
Depremde 134 kişinin öldüğü site statik projeden farklı yapılmış
Dolar 28 lirayı geçerek rekor kırdı
Dolar 28 lirayı geçerek rekor kırdı
İllere göre ara tatil uygulaması mı geliyor
İllere göre ara tatil uygulaması mı geliyor
Meteoroloji'den 14 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji'den 14 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Okullara 'performans' karnesi geliyor
Okullara 'performans' karnesi geliyor
Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Erdoğan'dan 'sivillerin bulunduğu hastaneyi vurması' hakkında açıklama
Erdoğan'dan 'sivillerin bulunduğu hastaneyi vurması' hakkında açıklama
İsrail Gazze'deki bir hastaneyi bombaladı, 500 kişi öldü
İsrail Gazze'deki bir hastaneyi bombaladı, 500 kişi öldü
Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Bilişim Ağı'nı zenginleştirme çalışmaları sürüyor
Milli Eğitim Bakanlığınca Eğitim Bilişim Ağı'nı zenginleştirme çalışmaları sürüyor
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü atayacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 40 ilçe müftüsü atayacak
Cevdet Yılmaz 12. Kalkınma Planı'nı Komisyon'a sundu
Cevdet Yılmaz 12. Kalkınma Planı'nı Komisyon'a sundu
Giresun'da doktor ve sağlık personeli, hasta yakınının saldırısına uğradı
Giresun'da doktor ve sağlık personeli, hasta yakınının saldırısına uğradı
Erdoğan paylaştı: 12'nci Kalkınma Planı tamamlandı, Meclise sunulacak
Erdoğan paylaştı: 12'nci Kalkınma Planı tamamlandı, Meclise sunulacak
Restoranlar da 'zam yapmama' kampanyasına destek verecek
Restoranlar da 'zam yapmama' kampanyasına destek verecek
Bakan Bolat paylaştı: Fahiş fiyatla mücadele için 1500 memur alınacak
Bakan Bolat paylaştı: Fahiş fiyatla mücadele için 1500 memur alınacak
Bakan Tekin: Çocuklarımızın önce ana dilini geliştirmesini istiyoruz
Bakan Tekin: Çocuklarımızın önce ana dilini geliştirmesini istiyoruz
MEB, milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yaptı
MEB, milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni ataması yaptı
Üniversitelerde mesleki öğretmen yetiştirme programları açılacak
Üniversitelerde mesleki öğretmen yetiştirme programları açılacak
Bakan Fidan: Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalı
Bakan Fidan: Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Uraloğlu: Dünyada söz sahibi olmak için uzayda da 'iz' sahibi olmak zorundayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen ve test edebilen bir ülke olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki dünyada söz sahibi olmak için uzayda da 'iz' sahibi olmak zorundayız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 12:21, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 12:21
Yazdır
Bakan Uraloğlu: Dünyada söz sahibi olmak için uzayda da 'iz' sahibi olmak zorundayız

Türksat A.Ş. ve sektör liderlerinin katılımıyla yakın yörünge ile küp uydu alanlarındaki en son gelişmelerin değerlendirileceği ve 2 gün sürecek olan "Türksat Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı", ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde başladı. Çalıştayın açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları ve Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok katıldı. Çalıştayda uzay teknolojilerinin geleceği, fırsatlar, tehdit ve zorluklar, sektör liderlerinin bir araya geldiği oturum ve panellerde tartışılacak. Söz konusu oturumlarda yakın yörünge ile küp uydu alanlarındaki en son gelişmelerin

paylaşımına zemin hazırlanarak tartışmak suretiyle farkındalığın artırılması ve muhtemel iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

"Dünyada söz sahibi olmak için uzayda da 'iz' sahibi olmak zorundayız"

Türkiye'nin uydu alanındaki gelişmelerinden bahseden Bakan Uraloğlu, "Ülkemizi uydu alanında üstün yetkinliklere kavuşturmak, gelecekte bu alanda politika belirleyici ülkeler arasına dahil etmek üzere güçlü bir irade gösteriyoruz. Bugün kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen ve test edebilen bir ülke olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki dünyada söz sahibi olmak için uzayda da 'iz' sahibi olmak zorundayız" diye konuştu.

"Hep birlikte çok daha güzel hizmet ve çalışmalara imza atacağız"

Çalıştayın sektörün geleceği açısından önemli olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu çalıştay ile uydu teknolojileri alanında ülkemizi hedeflerine ulaştırmak adına neler yapılabileceğinin tartışıldığı, akademi, özel sektör ve kamudan tüm tarafların çok değerli görüşlerinin paylaşıldığı bir platform sağladık. Çalıştayın çıktılarının uydu ve uzay sektörümüzün geleceğinin şekillenmesi adına çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Ayrıca Bakanlığımıza bağlı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığımız da yakın yörünge ile küp uydu alanlarında bu çalıştayımızda 'destekleyen kuruluş' olarak yer almaktadır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hep birlikte çok daha güzel hizmet ve çalışmalara imza atacağız. Yenilikçiliği kendine düstur edinen ve gelişime açık olarak farklılığı yakalayan firmalarımızın aşamayacağı sınır, açamayacağı kapı olmadığı kanaatindeyim. Bu düşüncelerle bu güzide etkinliği tertip eden Türksat'ın tüm yönetici ve çalışanlarına ve çalıştayımıza katılımlarınız için sizlere tekrardan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz adına kayıtlı 23 uydunun 11 tanesi ülkemizde üretilmiş gözlem, haberleşme ve deneysel uydulardır"

Çalıştayda Türkiye'nin geleceğine imza atacak, uzay çalışmalarına yeni bir vizyon sunacak, bütün sektör paydaşlarının ufkunu açacak fikirler ortaya koyacaklarını söyleyen Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Toker, "Ülkemiz adına kayıtlı 23 uydunun 11 tanesi ülkemizde üretilmiş gözlem, haberleşme ve deneysel uydulardır. Türksat olarak İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte geliştirdiğimiz ve 2013 yılında uzaya gönderdiğimiz Türksat 3USAT uydusu ile bundan 10 yıl önce küp uydu geliştirme çalışmalarında da yer aldığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Kuşku yok ki ülkemizin uydu teknolojileri geliştirme alanında geldiği en ileri nokta Türksat 6A uydusudur. 2014 yılı Aralık ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile başlatılan projede artık sona yaklaşmış bulunmaktayız. Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli, Mühendislik Modeli ve Uçuş Modeli olmak üzere üç farklı uydunun üretilip test edilerek doğrulandığı bu uzun süreç inşallah 2024 yılı Mart ayında sona erecek ve Türksat 6A uydusu fırlatma merkezine gönderilmeye hazır hale gelecektir" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber