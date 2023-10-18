İsrail saldırılarında ölen Gazzeliler için sela okundu

İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenler için Türkiye genelindeki camilerde öğle namazı öncesi sela okundu. Hayatını kaybedenler için öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır." ifadelerini kullanmıştı.