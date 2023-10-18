Cihan öğretmen, öğrencisi Zilan için yürüyerek gittiği mezrada yeniden göreve başladı

İlçeye 80 kilometre mesafedeki Doruklu mezrasında eğitim gören 4 öğrencisini mezun ettikten sonra geçen yıl aynı bölgedeki Kardeşler mezrasındaki ilkokulda ücretli öğretmen olarak görevlendirilen Yakut, eski görev yerindeki tek öğrencisi Zilan Patır'la bağını koparmadı.

Hafta sonları yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Doruklu mezrasına giden Yakut, eğitimden geri kalmasını istemediği öğrencisi Zilan'a ders vermeye devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı da Zilan için mezradaki okulu yeniden açarak bir öğretmen görevlendirdi.

Mezradaki öğretmenin bu yıl başka bir kuruma geçtiğini öğrenen Yakut, ikinci sınıfa geçen eski öğrencisi Zilan'a eğitim vermeye devam etmek amacıyla Doruklu mezrasındaki okulda görevlendirilmek için talepte bulundu.

Gevaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi onaylamasıyla Yakut'un eski okuluna görevlendirilmesi, hem okuma yazma öğrettiği Zilan'ı hem de mezra sakinlerini sevindirdi.

Mezradaki tek öğrenci olan Zilan'la derslere başlayan, kendisine kırtasiye malzemesi ve hediyelerle sürpriz yapan Yakut, AA muhabirine, geçen yıl Kardeşler mezrasında görevlendirilmesine rağmen Doruklu sakinleri ve Zilan ile iletişimini sürdürdüğünü söyledi.

Zilan'ın öğretmeninin başka kuruma geçmesiyle tercihini Doruklu mezrasından yana kullandığını anlatan Yakut, "Zilan ile kaldığımız yerden devam edip, onun için elimden geleni yapacağım. Yıllardır bölgede görev yapıyorum ve şikayetçi değilim. Mesleğimi seviyorum. Buralarda olduğum için çok mutluyum." dedi.

Yürüyerek gittiği mezrada Zilan'a eğitim vermesiyle ilgili basında çıkan haberlerin ardından birçok kurum, kuruluş, dernek ve kişinin bölgedeki öğrenciler için yardım yapmak için kendisine ulaştığını belirten Yakut, bundan sonra da Zilan ve mezradaki diğer çocuklar için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

- "Sınıf öğretmeni olmak istiyorum"

Öğretmenine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Zilan Patır, "Bu yıl ikinci sınıfa geçtim. Geçen yılki öğretmenim Salih Terim'i de Cihan öğretmenimi de çok seviyorum. Ben de derslerime çok çalışıp sınıf öğretmeni olacağım. Derslerim de iyi. Cihan öğretmenimle çok güzel zaman geçireceğime inanıyorum." dedi.

Cihan Yakut'u ve bölgedeki okulları ziyaret eden Gevaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Kasım Erva da öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı, öğretmenlerle ve yöre sakinleriyle bir araya geldi.

Okullarda tespit ettikleri eksikliklerin giderilmesi için gerekenlerin yapılacağını belirten Erva, Daldere bölgesinde 4 okul ve toplamda 17 öğrencinin olduğunu söyledi.

Öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için her türlü tedbiri aldıklarını anlatan Erva, şöyle konuştu:

"Cihan kardeşimiz bu bölgede yıllardır fedakarca görev yapıyor. Bu yıl da isteği üzerine Doruklu İlkokulumuza görevlendirdik. Zilan kızımızın eğitiminden geri kalmaması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Önceden de kilometrelerce yol yürüyüp büyük bir fedakarlık ortaya koyuyordu. İnşallah bu bölgede daha nice Zilanların yetişmesine vesile olacağız. Biz de okullarımızı dolaştık, yaklaşan kış öncesi çocuklarımızın kırtasiye ihtiyaçlarını giderdik. İnşallah yakın zamanda kıyafet ve çeşitli yardımlarda bulunacağız."

Doruklu mezrası sakinlerinden Hacı Arvas da Cihan öğretmenin kendileri için kıymetli olduğunu, tekrar köye gelmesine sevindiklerini dile getirdi.

Arvas, "Kendisi çok ahlaklı ve faydalı biri. Çoğu zaman Zilan'a evine kadar eşlik ediyor. Zamanında her gün Zilan için komşu mezradan buraya geliyordu. Cihan öğretmen sadece Zilan'a ilgilenmekle kalmıyor, köye de çok faydalı işler yapmaya çalışıyor. Sorunlarımızla ilgileniyor ve çözüm bulmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.