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Değerse Platformu Sektördeki Uzman İş Birlikleriyle Dikkat Çekiyor!

Kaynak : Advertorial
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 14:25, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 14:25
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Değerse Platformu Sektördeki Uzman İş Birlikleriyle Dikkat Çekiyor!

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Değerse Platformu Sektördeki Uzman İş Birlikleriyle Dikkat Çekiyor!

Değerse.com platformu, iş birliği yaptığı uzmanların görüşleriyle gayrimenkul sektörünün hizmet anlayışını ileriye taşımayı hedefliyor. Degerse.com ve iş birliği yaptığı uzmanların görüşleri sayesinde en doğru yatırım kararını verebilirsiniz. Bu süreçte profesyoneller, akademisyenler ve sektör liderleri gibi uzmanlar, size rehberlik edecekler.

Değerse.com Platformu Nedir, Sizlere Neler Sunuyor?

Değerse.com platformu, gayrimenkul yatırımları, kentsel dönüşüm, inşaat, proje ortaklıkları, doğa yaşamı ve tarım arazilerinin kalkınması gibi alanlarda faaliyet gösteren bir dijital platformdur. Bu platform, danışanlarına en uygun fırsatları belirlerken her zaman bireylerin ve toplumun faydasını gözeterek değerler iklimi oluşturmayı hedefler. Hizmet başlıkları ne olursa olsun, tüm süreçler hukuki, teknik ve mali uzmanlar tarafından yönetilir. Ana hizmet başlıkları arasında sermaye değerleme, kentsel dönüşüm süreçlerinin nitelikli yönetimi ve gayrimenkul yatırım süreçleri bulunmaktadır. Ayrıca, doğa yaşamı konseptleriyle kentleşmenin yükünü hafifletmek ve doğayla entegre yaşam konseptleri sunmak da platformun faaliyet alanlarındandır.

Değerse.com Platformunun Artı Değerleri Neler?

Platform, sektörde fark yaratmak için hukuki, teknik ve finansal alanlarda danışanlarına benzersiz destekler sunar. Hukuki açıdan, platform kullanıcılarına süreçlerin sonuç alınabilirlik garantisi, olası kazanımların koruma ve muhtemel uyuşmazlıklara karşı hazırlıklı olma koşullarını sağlar. Yükleniciler ve malikler arasındaki tüm süreç platform tarafından yürütülür. İlgili gayrimenkullere dair gayrimenkul hukuku uzmanları tüm süreci yasalara uygun bir şekilde danışanlarına karlılık ve tasarruf sağlayacak şekilde yürütür. Böylece iş dünyasındaki belirsizlikler azaltılarak danışanların güveni artırılır.

Teknik açıdan, Değerse.com projelerin veya yatırımların teknik gereksinimlerini ortaya koymak ve doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak için gereken altyapıyı sunar. Alanında uzman mimarlar ve iç mimarlar proje çizimlerinden tasarımlara kadar mekanların etkin kullanılması konusunda yardımcı olur. İnşaat mühendisleri, ziraat mühendisleri ve jeoloji mühendisleri ile yapıların, arsa ve tarım arazilerinin her türlü teknik analizi uzman ekipler tarafından yapılır. Bu durum projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasını ve yatırımların maksimum getiri sağlamasını mümkün kılar.

Finansal açıdan bakıldığında ise platform kullanıcılarına proje veya yatırım özelinde piyasa gerçeklerini belirleme ve maliyet ve kazanım planlaması yapma imkanı yaratır. Bu sayede danışan finansal riskleri minimize ederek, daha akılcı ve karlı yatırım kararları alır. Gayrimenkul değerleme uzmanları belirli bölgelerdeki yatırım ve karlılık fırsatlarıyla ilgili danışanlara kapsamlı raporlar hazırlar. İnşaat süreçlerine geçildiğinde mali uzmanlıklarca projelerin mali denetimi yapılır, ilgili maliklerin arasındaki finansal süreçler yönetilir ve her türlü satış, taahhüt ve vade değerleme süreçlerinin uzman ekonomistler tarafından yürütülmesini sağlar. Değerse.com, bu üç temel alandaki uzmanlığıyla hem danışanlarının başarı ve büyüme yolculuklarını destekler hem topluma ve bireye değer katar.

Değerse'nin sunduğu hukuki, teknik ve finansal destekler, toplumun yararını gözetme misyonunu taşır. Değerse, danışanlarına sağladığı pozitif değerlerle sıradan bir iş ortaklığının ötesine geçer. Bu destekleri topluma mal ederek sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eder. Bu durum sadece finansal kazanç hedeflemeyen, aynı zamanda toplumun genel refahını ve çevresel sürdürülebilirliği önemseyen bir yaklaşımın bir yansımasıdır. Değerse'nin bu bütünsel yaklaşımı, iş dünyasında olumlu değişiklikler yaratmayı amaçlayan ileri düzey bir iş modelini temsil eder.

Değerse.com, Uzman Görüşleri için Alanında Saygın Kişi ve Kurumlarla İş Birliği Yapıyor

Değerse.com kentsel dönüşüm ve deprem farkındalığı, gayrimenkul hukuku ve saha kalite kontrolleri için alanında saygın kişiler ve kurumlarla birlikte çalışır.

Kentsel dönüşüm ve deprem farkındalığı için Değerse.com Platformu'nun yaptığı iş birliği kentsel dönüşümün ve deprem riskinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Dirençli yapılaşma kavramını sektör paydaşları arasında yaygınlaştırarak bilimsel temelli, depreme dayanıklı ve sürdürülebilir yapıların inşasına katkı sağlıyor. Saha kalite kontrolleri için Değerse Platformu, tasarım, inşaat ve işletme genelinde binaların, tarım arazilerinin ve doğa yaşam alanlarının teknik, güvenlik, performans ve uygunluk mükemmelliği konusunda uzman olan kurumlar ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Değerse, gayrimenkul hukuku özelinde ise yaptığı iş birlikleriyle sektöre yön verir. Değerse.com platformu, gayrimenkul sektörüne sunduğu hukuki artı değerlerle katkı verir. Değerse.com, gayrimenkul işlemlerinin hukuki boyutlarını ele alırken, uzmanlarının deneyim ve bilgisinden yararlanarak paydaşlara tasarruf ve kazanç sağlar. Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla, Değerse.com platformu Avukat Ali Güvenç Kiraz ile iş birliği yapmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku Derneği (GHD) kurucu başkanı olan Sayın Kiraz, Değerse.com ekibine hukuki konularda rehberlik ederek uzmanlığını platformla paylaşır. Bu iş birliği hem hukuk hem gayrimenkul sektörüne değer katan önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır.

Değerse.com, gayrimenkul finansmanından dirençli yapılaşmaya, teknik ve mimari detaylardan gayrimenkul değerlemeye ve finansal konulara kadar birçok alanda çeşitli kişiler ve kurumlarla iş birliği yaparak sektöre değer katmaktadır. Bu iş birlikleri, Değerse.com'un çok yönlü ve kapsamlı hizmet sunumunu desteklemeye devam ediyor.

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