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Adliyede rüşvet alındığını iddia eden avukata soruşturma

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda adliyede rüşvet alındığını iddia eden avukat hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 14:49, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 14:51
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Adliyede rüşvet alındığını iddia eden avukata soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada 16 Ekim'de avukat E.A. kullanıcı isimli hesaptan yapılan, "Rüşvetle dağıtılan adalet. O işi Küçükçekmece Adliyesinde ulu orta yapıyorlar." içerikli paylaşımlar nedeniyle basın açıklamasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Paylaşım içeriğinden anlaşılacağı üzere somut delillere ve belgelere dayanmaksızın, soyut ve genel nitelikte iddialar ile Küçükçekmece Adliyesinde görev yapan 200 hakim ve savcıya ağır ithamlarda bulunarak töhmet altında bırakacak ve adalete güveni zedeleyecek paylaşım sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Yapılan incelemede, avukatın paylaşımındaki iddiaların iki soruşturma dosyasıyla ilgili olduğu aktarılan açıklamada, birinci soruşturmanın Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "vahim nitelikte silah kaçakçılığı ve patlayıcı madde bulundurma" suçundan yürütüldüğü, paylaşımı yapan avukatın bu dosyada vekaletinin bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin delillerin henüz toplanmamış olması gerekçesiyle adli kontrolle serbest bırakıldığı ancak kriminal raporun gelmesi üzerine şüphelinin yeni delil durumuna göre tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Paylaşımı yapan avukatın vekaletinin bulunduğu ikinci soruşturma dosyasına ilişkin detaylara yer verilen açıklamada, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "uyuşturucu madde ticareti" ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan 3 şüphelinin tutuklandığı, devam eden süreçte ikisinin suç vasfının lehine değişme ihtimaline binaen tahliye edildiği anlatıldı.

- Avukat, beyanının alınması için başsavcılığa davet edildi

Açıklamada, paylaşımı yapan E.A'nın bugüne kadar rüşvet alındığına veya verildiğine dair hiçbir şikayet ve ihbarının bulunmadığı aktarılarak, şöyle devam edildi:

"E.A, somut delillere dayanmayan, genel ve soyut ifadelerle sosyal paylaşım sitesinde Küçükçekmece Adliyesinde görev yapan tüm yargı mensuplarına yönelik ağır ithamda bulunarak töhmet altında bırakan, kesin yargı içeren paylaşımını açıklamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiştir. İlgili kişinin beyanı alındıktan sonra kanuni gereğine tevessül edilecektir."

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