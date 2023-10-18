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TR Karekod ile para çekme ve ödeme rahatlığı

Tüm sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektöründe de günümüzün gerekli kıldığı teknolojik ürün ve sunumların devreye alınması ilk öncelik olarak görülüyor.

Kaynak : MN Medya
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TR Karekod ile para çekme ve ödeme rahatlığı

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Dijitalleşme adımları insanların hayatını daha pratik bir sürece odaklarken zamanın ne derece değerli olduğunu ve bunun en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiği düşüncesini de ön plana çıkarıyor.

Teknolojik ve dijital dönüşüm adımları

Bir taraftan sektörler yapay zekanın evrenine girmeye çalışırken bir taraftan mobil çözümlemelerin daha yaygın hale getirilmesi için önemli bir gayret gösteriliyor. Son teknolojinin nimetlerinden istifade edebilmek ise müşterilerine en iyi hizmeti sunabilmenin amacını güden sektörler için vazgeçilmez bir öncelik.

Her geçen gün çözüm odaklı adımlar atan ve müşterilerinin beklentilerine en pratik öneriyi sunan bankacılık sektörü son dönemde karekod uygulamasıyla da farklı bir açılım içine girerek yenilikçi zeminde kendini güçlendirmeye devam ediyor.

Para çekme ve alışveriş yapma kolaylığı

TR Karekod uygulaması bankacılık sisteminde her geçen gün gelişerek kendini yenileyen bir uygulama türü. Bu uygulama aynı zamanda bankaların karekod ile ödeme sistemlerini, yurt içinde tüm diğer banka müşterilerinin kendi bankalarına ait mobil uygulamalar kanalıyla ilgili karekodları okumasına imkan verirken para çekme ve alışveriş yapabilme gibi olanaklara da kapı aralıyor.

Rahat para gönderme ve çekme imkanı

Söz konusu uygulamayla üzerinizde kartınız bulunmasa da tüm ATM cihazlarından para çekebilir, bütün banka POS cihazlarından ödemede bulunabilir, farklı banka hesaplarına paranızı gönderebilir veya hesabınızdan para çekebilirsiniz.

Bireysel ve tüzel müşteriler IBAN ve alıcı bilgilerine gerek kalmadan mobil şubede miktarını belirledikleri TR Karekodu paylaşarak, para transfer işleminin FAST ile hızlı şekilde gönderimini sağlayabilirler.

Ödeme rahatlığı

Vakıf Katılım müşterileri de TAM ATM veya başka bir banka ATM'sinden TR Karekod ile para çekme işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebiliyorlar.

Vakıf Katılım'da POS cihazı veya başka bir banka POS cihazı üzerinden Vakıf Katılım Mobil uygulamasından oluşturulabilen karekod vasıtasıyla ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmek mümkün. Vakıf Katılım'ın müşteri odaklı çözüm önerileri de Türkiye'nin bütün şubelerinde pratik uygulamalara kapı aralıyor.

Detaylı bilgi için: https://vakifkatilim.com.tr/tr/kendim-icin/dijital-bankacilik/vakif-katilimda-tr-karekod-var-her-yerde-kolaylik-var

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