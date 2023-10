Akşener'den Netanyahu'ya: 21. yüzyılın yeni Hitleri'dir

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, İsrail'in dün akşam Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarına değindi.

Meral Akşener, İsrail'in "yaşadığı terör saldırısından" sonra teröre karşı savaş iddiasıyla sivilleri hedef alabilecek ve hastaneyi bile bombalayacak kadar gaddarlaştığını, alçaldığını, terörizme dönüştüğünü vurguladı.

İsrail'in saldırılarını "düpedüz terör" olarak değerlendiren Akşener, "Çünkü devletler hastane bombalamaz, sivilleri hedef almaz. Dün gece tüm insani değerleri hiçe sayan, artık alçak bir mezalime dönüşen bu eylemler, teröre karşı savaş değil, bizzat Netanyahu terörüdür." diye konuştu.

İsrail'in hastane saldırılarının tarihi bir ibret vesikası olduğunu dile getiren Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün gece yaşananlar, 1938 yılı Almanyası'nda yaşayan Yahudilerin bir soğuk kasım akşamı yaşadıklarının günümüzdeki gölgesidir. Hitler canisinin Kristal Gece Komplosu'nun mağduru olan bir halkın lideri, bugün çıkmış yeni bir kristal gecenin faili olmuştur. Önce çıktılar 'Hastaneyi Hamas bombaladı, biz yapmadık' dediler. Kimse bu yalana inanmayınca bu sefer de 'İslami Cihad Örgütü'nün attığı füze yolunu şaşırdı' diyecek kadar alçaldılar. Bu saatten sonra katil Netanyahu için söylenecek hiçbir söz kalmamıştır. O, 21. yüzyılın yeni Hitleri'dir. Holokost'u yaşamış bir halkın yüz karasıdır. Zaman farklı, zihniyet aynı zihniyettir ve derhal yargılanmalıdır. Bölgemiz ve 21. yüzyılın dünyası, bu katıksız barbarlığa daha fazla sessiz kalamaz. Medeni değerleri savunduğunu iddia eden her ülke, her uluslararası örgüt, her insan, bu vahşete karşı tutum almalıdır. Yoksa savunduğunu iddia ettiği değerleri inkar etmiş olur. Dün Hitler'in Çekoslovakya'yı işgaline ses çıkarmayan Rusya, Fransa ve İngiltere yönetimleri nasıl ki halklarının acı bedeller ödemesine sebep oldularsa bugün de bu zıvanadan çıkmış faşiste 'dur' diyemeyen bir dünya yeni ve ağır bedeller ödeyecektir."

Tüm dünyaya çağrıda bulunan Akşener, kafaları kuma gömmenin zamanının artık geçtiğini, içinde Filistinlileri barındırmayan demokrasi ahkamları üzerinden mağduriyet üretme çabalarının vadesinin dolduğunu, dünkü büyük soykırımın acıları üzerinden bugünün terörünü aklama ikiyüzlülüğünün bayatladığını kaydetti.

Meral Akşener, "Vakit artık çok geç olmadan, bu gidişata dur deme vaktidir. Vakit artık sağduyu ve vicdanı hakim kılma vaktidir. Vakit artık vahşete son verip adaletin ve hukukun önünü açma vaktidir. Yaşananlar, dünya kamuoyu için büyük bir sınavdır. Ya bu acılardan ders alıp yaraları saracağız ya da Orta Doğu'nun bir acı ve gözyaşı coğrafyası kalmasına göz yumacağız. Ya vicdanda ve adalette birleşeceğiz ya da bir daha birleşmemek üzere nefretle ayrışacağız. Ya bu sınavı geçip insani değerleri dünyada hakim kılacağız ya da sınıfta kalıp zulmün hüküm sürdüğü yeni bir dünyaya boyun eğeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Emekli maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılsın"

Akşener, Türkiye'de her gün yeni bir konunun tartışıldığını, ancak değişmeyen tek gündemin ekonomi olduğunu belirtti.

Ekonominin acil olarak kaynağa ihtiyacının olduğunu kaydeden Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, körfez ülkeleri, ABD ve İngiltere'ye yaptığı ziyaretleri anımsattı.

İktidar kanadından "50 milyar dolar gelecek" şeklinde açıklamalar yapıldığını aktaran Akşener, "Peki ne oldu? Ne gelen var ne de yatırım yapan. Neden biliyor musunuz? Çünkü iktidara ve sahip olduğu yönetim anlayışına güven yok. Ülkemizdeki hukuka, adalete, demokrasiye güven yok. Yıllarca beceriksiz ellere mahkum edilen ekonomi yönetimini bugün devralan arkadaşların vadesine güven yok. Hal böyle olunca da akıl veren, sırt sıvazlayan 'iyi yoldasınız' diyen çok olur ama parasını veren, yatırım yapan kimse olmaz. Seçimlerden önce sırf iktidarları sürsün diye elde avuçta ne varsa harcadılar. Siyasi propaganda uğruna akıl dışı politikalar uyguladılar. Sahte bir bahar havası estirmek için ucuz krediyle enflasyonu azdırdılar. Seçimler bittikten sonra da vatandaşa dönüp 'zaman, kemer sıkma zamanı' dediler. Zam üzerine zam yaptılar. Ekonomiyi soğutup, kaynak yaratmaya çalıştılar." değerlendirmesinde bulundu.

Emeklilere bir defaya mahsus olarak verilen 5 bin liralık ödemeyi hatırlatan Akşener, emekli olup çalışmaya devam edenlerin, bu haktan yararlanamayacağına dikkati çekti.

"Emekli olup çalışmaya devam edenler, keyfinden mi çalışıyor? Emekli maaşıyla geçinebilseler ikinci bir işte çalışırlar mı?" sorusunu yönelten Akşener, "Böyle bir akıl tutulması olabilir mi? İşte bu akılsızca hazırlanan adaletsiz düzenlemeden faydalanabilmek için şimdi emekli çalışanlarımız belki de işlerinden çıkıp çalışmaya kayıt dışı olarak devam edecekler. Devletimiz de prim kaybına uğrayacak. Biz bu uygulamada neye üzüleceğimizi şaşırdık. Türk devletinin, emeklisini kayıt dışı ekonomiye itecek kadar akılsızca yönetildiğine mi üzülelim? İktidardakilerin seçim uğruna emeklilerimize sadaka verecek kadar şirazeden çıktığına mı üzülelim? Yoksa emekli çalışanlarımızın bu paraya muhtaç hale gelmesine mi üzülelim? Gerçekten ibretlik bir durum." sözlerini sarf etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkartılmasını, asgari ücretin de gerçek enflasyona göre ayarlanmasını istedi.

- Yeni anayasa tartışmaları

Önümüzdeki mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlere değinen Akşener, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, 2019 yılındaki yerel seçimde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için HDP'ye yaptığı tarafsızlık çağrısını hatırlattı.

Akşener, "Şimdi de belli ki aynı mahiyette yeni oyunlar peşindeler. Açıktan konuşarak seçimi kaybettiler. O nedenle bu sefer işi aracılarla çözmeye uğraşıyorlar. Cumhur İttifakı'nın pek de gizli olmayan gayriresmi ortağına şimdiden ulaşmaya çalışıyorlar. Nabız yoklamak için olsa gerek ilk önce de 2019'daki posta güvercinlerini konuşturmuşlar." görüşünü savundu.

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin de konuşan Akşener, Anayasa'nın ilk dört ve 66. maddesine uzanan ellerin karşısında olacaklarını, "Anayasa tartışmaları üzerinden terör örgütüne, terör örgütü yöneticilerine, işbirlikçilerine ve şakşakçılarına alan açma girişimlerine karşı dimdik duracaklarını" vurguladı.

Meral Akşener, 21 Ekim Cumartesi günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda, İYİ Parti'nin 6. yaş gününü kutlayacaklarını, bu toplantıda "Demokratik Milli Yükseliş Beyannamesini" milletin takdirine sunacaklarını duyurdu.

Akşener, konuşmasına başlamadan önce bazı belediye başkan adaylarını da tanıttı.