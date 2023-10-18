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Türkiye'nin dört bir yanına güven veren Oto Ekspertiz hizmeti

Kaynak : MN Medya
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Türkiye'nin dört bir yanına güven veren Oto Ekspertiz hizmeti

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Teknik cihaz, ekipman ve robotlarla ikinci el araçların kaza/arıza durumlarını test ve muayene edip detaylı oto ekspertiz raporu düzenleyen, Türkiye'nin ilk profesyonel, tarafsız, bağımsız ve tam donanımlı oto ekspertiz kuruluşu ve ikinci el oto test check-up merkezi olan Otorapor Ekspertiz, 2007 yılında İstanbul'da faaliyete başlarken bugün itibarıyla ülke çapına yayılmış bayi ağı ile birçok yerli ve ithal aracın alım - satım öncesi ekspertizini bağımsızlık ilkesiyle hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştiriyor.

Hizmet ağını yurt dışına da taşıyor

Türkiye'nin 81 ilinde bir otomobilin, konusunda uzman personeller tarafından teknik cihazlar yardımıyla A'dan Z'ye incelenmesi ve tüm kontrollerin sonucunda aracın genel durumuna dair rapor oluşturan Otorapor, aracın teknik incelemelerinin yanı sıra uzmanlarının görüş ve değerlendirmeleriyle de kapsamlı bir hizmet veriyor. Otorapor Ekspertiz yurt içindeki aktif hizmetini Nijerya, Gürcistan, Bulgaristan ve Azerbaycan'da da devam ettirmek adına yurt dışı ağını kurmanın hazırlığında.

Otomobil Almadan Önce Mutlaka Bu Kitabı Okumalısınız!

Otorapor bu kez de Türkiye'nin ilk ve tek oto ekspertiz kitabı nı hazırlayıp, dijital formatıyla ücretsiz bir şekilde yayın hayatına alarak önemli bir hizmete imza attı. "Oto Ekspertiz ve Alım Satım" adıyla yayımlanan kitap, oto ekspertiz, otomobil alım satım ve temel otomobil teknik bilgileriyle ilgili detaylı bir içeriğe sahip. Araç sürücüleri için "rehber" niteliğinde olan kitapta, 2.el araç alım satım işlemlerinin püf noktalarına da değiniliyor.

Oto Ekspertiz ve Alım Satım Kitabı şu başlıklar altında toplandı:

1. BÖLÜM: Oto Ekspertiz Nedir?

2. BÖLÜM: Neden Otorapor?

3. BÖLÜM: Pert Nedir?

4. BÖLÜM: I?kinci El Araç Alım Tavsiyeleri

5. BÖLÜM: Ikinci El Otomobilin Satısna Hazırlanması

6. BÖLÜM: Araç Sahiplerine Özel Tavsiyeler

7. BÖLÜM: Elektrikli Otomobiller

8. BÖLÜM: Kapanış

Kullandığınız Aracı Daha Yakından Tanıyacaksınız!

Kitap Otorapor tarafından araç sürücüleri için hazırlandı. Kitabı okuduktan sonra aracınız hakkında pek çok yeni şey öğreneceksiniz. 2. El araç alıp satmanın püf noktalarını keşfedeceksiniz. Ekspertiz yaptırmanın önemini kavrayacaksınız. Bunun yanında aracınızın güvenliği, performansı, parçaları hakkında çok değerli bilgilere ulaşacaksınız. Önemli bir konu da daha önce doğru olduğunu düşündüğünüz yanlışları öğreneceksiniz. Öyle ki bu kitap araç kullandığınız sürece rehberiniz olacak. Zira biz otomobil hakkında pek çok konu bu kitapta toplandı.

Oto Ekspertiz Hakkında Merak Ettikleriniz Bu Kitapta!

Kitapta oto ekspertiz hakkında merak edilenler karşılık bulurken alım satım süreci ile ilgili önemli bilgi ve değerlendirmeler de yer alıyor. Bütçenizin önemli bir bölümünü ayırdığınız otomobilinizi daha iyi tanımanız için bu kitap hazırlandı. Otorapor Oto Ekspertiz Alım ve Satım Kitabı'na https://otorapor.com/otoekspertiz-alim-satim-kitabi linkinden ulaşabilmek mümkün.


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