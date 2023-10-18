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Narkogüç Operasyonu'nda 31 ilde 208 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde eş zamanlı düzenlenen Narkogüç Operasyonu'nda, 208 kişinin yakalandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 15:32, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 15:34
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Narkogüç Operasyonu'nda 31 ilde 208 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince 31 ilde eş zamanlı Narkogüç Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonun Aydın, İstanbul, Malatya, Bitlis, Ankara, Samsun, Adana, Gaziantep, Antalya, İzmir, Şanlıurfa, Kırklareli, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Balıkesir, Düzce, Niğde, Yalova, Muğla, Elazığ, Ordu, Bilecik, Karaman, Denizli, Kırşehir, Sinop, Zonguldak, Diyarbakır ve Çankırı'da zehir tacirleri ile uyuşturucu madde suçlarından arananlara yönelik düzenlendiğini anlatan Yerlikaya, operasyona 315 ekip, 944 personelin katıldığını kaydetti.

Yerlikaya, operasyonda 2 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpeğin de kullanıldığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonda, 247,5 kilogram skunk, 6,5 kilogram esrar, muhtelif miktarda eroin, bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap, 15 tabanca, 13 tüfek ve nakit para ele geçirildi. 208 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

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