Avrasya Tüneli'nde bakım çalışması

Tünel işletmesinin resmi X (Twitter) hesabından yapılan duyuruda, "19 ve 20 Ekim 2023 tarihlerinde saat 00.01-05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet vermeyecektir." ifadesi kullanıldı.