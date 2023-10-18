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AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tüm insani değerleri katletmektedir

İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, en az 470 kişinin hayatını kaybettiği hastane katliamına dikkat çekerek Türkiye'nin 3 gün ulusal yas ilan edeceğini açıkladı. Çelik, ''Füze İsrail güvenlik güçleri tarafından o hastane hedef alınarak atılmıştır. Bu kayıp aynı zamanda bizim kaybımızdır. İsrail güvenlik güçleri tüm insani değerleri katletmektedir.'' diye konuştu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 17:18, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 18:55
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi.

Çelik'in gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alması vardı. AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'e ve ABD'ye de sert sözlerle tepki gösterdi.

''3 GÜN ULUSAL YAS İLAN EDİLECEK''

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 3 gün ulusal yas ilan edilecektir. Bu büyük milletimizin Filistin'deki mazlum çocuk masumlarla dayanışmasının kalbimiz ile onlarla birlikte olduğumuzun bir ifadesidir. Aynı acıyı paylaşıyoruz. Bu kayıp aynı zamanda bizim kaybımızdır. İsrail güvenlik güçleri tüm insani değerleri katletmektedir. Bu saldırıyı lanetliyoruz. 3 günlük bir yas milletimizin bu mazlumlarım acısıyla dayanışması çerçevesinde yürürlüğe girecektir. Günlerdir sivillerin öldürülmesi karşısında uluslararası kurumların nasıl sessiz kaldığını hep beraber görüyoruz.

BLINKEN'IN ''YAHUDİ'' VURGUSUNA TEPKİ

ABD'nin olay başladığından beri diplomatik perspektif ortaya koyamadığı bir duruş sergilediği görülmüştür. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 'Burada bir Yahudi olarak bulunuyorum.' şeklinde tarafgirlik üretmesi diplomatik açıdan basiretsizliğin bir ifadesi olmuştur.

''ABD ÇATIŞMALARI KÖRÜKLÜYOR''

Çatışmaların körüklendiği Orta Çağ zihniyeti yürürlüğe girmiştir. Hala çıkıyorlar 'İsrail'in kendini savunma hakkı var.' diyorlar.

''MODERN TARİHİN EN BÜYÜK KATLİAMI''

Bu saldırı modern tarihin en büyük katliamıdır. İsrail'in kendini savunma hakkı kadınları çocukları yok etme hakkı mıdır? Bu vahşi eylem modern tarihin en büyük katliamlarından biri olarak tarihe geçmiştir.

''FÜZE İSRAİL GÜÇLERİ TARAFINDAN ATILMIŞTIR''

Bu füze İsrail güvenlik güçleri tarafından o hastane hedef alınarak atılmıştır. ABD Başkanı, burayı başkasının vurduğunu ima ediyor. Buradan daha büyük bir barış çıkarılması imkanı vardır. Ülkelerin garantörlüğü ile 67 parametlerine uygun bir Filistin devletinin kurulması ile bu çözümün sağlanılması mümkündür. Birileri çıkmış 'Erdoğan ve Türkiye tarafını seçsin.' diyor.

''TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE TARAF SEÇTİRECEK BİR DEVLET, ASKERİ GÜÇ YOKTUR''

Kimsenin bize taraf seçtirmeye herhangi bir yetkisi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'ne taraf seçtirecek yetki dayatacak bir devlet, bir askeri güç yoktur. Türkiye Cumhuriyeti kendi kararlarını kendisi verir. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın tarafı bellidir adil bir barıştan yanayız. İnsanların topluca katledilmesine hastanelerin vurulmasına karşıyız. Türkiye'ye tarafınızı seçin diyenler önce kendi taraflarının ne olduğu konusunda insanlık vicdanı ile yüzleşen değerlendirem yapmalılar. Gazze'de bombalamaların sona ermesi gerekir. Yapılması gereken devlet aklını ortaya koymaktır.

''HERKES GAZZE'YE DÖNÜK KARA HAREKATINA KARŞI ÇIKMALI''

Herkesin Gazze'ye dönük kara harekatına karşı çıkması gerekir. Gazzelilerin Mısır'a sürülmesi gibi bir yaklaşım asla kabul edilemez.

''İŞGAL SÜRDÜKÇE SORUN ÇÖZÜLMEYECEK''

Modern tarihin en uzun süreli işgali devam ettiği sürece bu sorun çözülmeyecektir. İşgalin sona ermesi politik çözümün ortaya çıkmasından başka bir çare yoktur. Mısır'a tahliye etmek teklifi ahlak dışı bir tekliftir. 'Ya terk edin ya sizi öldürürüz.' demek vahşettir.

CUMHURİYET'İN 100. YILI KUTLAMALARI ERTELENİR Mİ?

Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını görkemi ile şanla şerefle anacağız. Cumhuriyet kutlamalarının ertelenmesi gibi bir şey söz konusu olmaz. Tabii durumun hassasiyetlerine göre ayarlıyoruz.''

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