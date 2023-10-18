19 yaşındaki karısını öldüren sanığa 'cezai ehliyeti tam' raporu verildi

Hastane, Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla 3 hafta müşahede altında tutulan 26 yaşındaki A.E.I. hakkındaki raporunu tamamladı.

Raporda, sanığa klinik tanı olarak "atipik duygu durum bozukluğu" ve "madde bağımlılığı" teşhisi konulduğu bilgisi yer aldı.

Raporun karar bölümünde ise "Eşe karşı kasten öldürme ve üst soya karşı kemik kırığına neden olacak şekilde yaralama olayıyla ruhsal durumu arasında illiyet bağı bulunmamaktadır. Bu fiile karşı, ceza sorumluluğu tamdır." ifadesine yer verildi.

Raporda, kararın sağlık kurulunca oy birliğiyle alındığı da belirtildi.

- Gaipten sesler duyduğunu iddia etmişti

Pınarkent Mahallesi'nde 30 Kasım'da A.E.I, kendisinden izinsiz kürtaj yaptırmakla suçladığı eşi Elif I'yı bıçakla öldürmüş, babası H.I'yı de bacağından yaralamıştı. A.E.I. gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Otopsi sırasında alınan kan örneğinden genç kadının yakın zamanda kürtaj olmadığı ortaya çıkmıştı.

Sanık hakkında "eşe yönelik kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "üst soya yönelik bıçakla kemik kırığına neden olacak şekilde yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

İlk duruşmada sanık, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu, uyuşturucu kullandığını, evde yapılan konuşmalardan eşinin kendisini aldattığını ve habersiz çocuk aldırdığını sandığını, olay sırasında da gaipten sesler duyduğunu öne sürmüştü.

Mahkeme heyeti, cezai ehliyetinin belirlenmesi için sanığı Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etmiş, davanın 14 Kasım'da görülmesini karara bağlamıştı.