MİT ve Emniyet'ten PKK'nın Norveç yapılanmasına darbe
Terör örgütü PKK/KCK'nın Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin TOKPINAR, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışması neticesinde İstanbul'da yakalandı.
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 17:36, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 17:37
MİT ve Emniyet birimleri, PKK/KCK Norveç yapılanmasında etkin görev alan Şirin
TOKPINAR'ın ülkemize girişinin tespit edilmesi akabinde hassas bir çalışma gerçekleştirerek
şahsın gözaltına alınmasını sağladı.
Başta Norveç olmak üzere PKK/KCK'nın Avrupa'da düzenlediği eylem ve etkinliklere aktif katılım sağlayan Şirin TOKPINAR, aynı zamanda terör örgütü adına para toplama ve aktarım faaliyetleri içerisinde yer almaktaydı.