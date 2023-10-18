Yeşil Sol Parti Milletvekili Bozdağ hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediği gerekçesiyle hazırlanan fezlekenin Adalet Bakanlığına gönderildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 18:11, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 18:21
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 2 şahsın Ankara'dan Ağrı ili Doğubayazıt ilçesine götürülmesi eylemine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 28. Dönem milletvekili Heval Bozdağ hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu yönünden tanzim olunan fezleke Adalet Bakanlığına gönderilmiştir."