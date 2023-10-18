Yeşil Sol Parti Milletvekili Bozdağ hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 2 şahsın Ankara'dan Ağrı ili Doğubayazıt ilçesine götürülmesi eylemine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 28. Dönem milletvekili Heval Bozdağ hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu yönünden tanzim olunan fezleke Adalet Bakanlığına gönderilmiştir."

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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