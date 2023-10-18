Devrilen midibüsteki polis memurlarının da bulunduğu 10 kişi yaralandı

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gönen Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazada sürücü, görevli polis memurları Y.K, S.D, Z.A, A.A, E.D, E.M, H.A. ve öğretim görevlisi E.M. ile belediye personeli M.D. yaralandı.

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