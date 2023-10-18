TİP Ankara'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi

Olgunlar'daki Madenci Anıtı önünde toplanan TİP üyeleri, pankartlarla slogan atarak İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutuna yürüdü.

TİP Ankara İl Sekreteri Ece Duru, İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan saldırısının insanlık suçu olduğunu belirterek, "Katliamda hastaneye sığınmak zorunda kalan siviller, hastalar ve çocuklar hayatını kaybetti." dedi.

Uluslararası hukuku yok sayarak hastane vuran, Gazze'yi bir açık hava hapishanesine çeviren İsrail'i lanetlediklerini söyleyen Duru, "İsrail savaş aygıtı, bu katliamlarında yalnız değil. Emperyalist ABD, Batı'nın kapitalist merkezleri, medyası bir oldular. Bu insanlık suçunun kanı hepsinin ellerinde." diye konuştu.