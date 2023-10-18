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Kayseri İl Jandarma Komutanı emekliye sevk edildi

PKK'nın Ankara'daki bombalı saldırısı kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit emekliye sevk edilirken, 2 uzman çavuş ise açığa alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 20:57, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 21:05
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Kayseri İl Jandarma Komutanı emekliye sevk edildi

Kayseri'de 2 yıldır İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Yüksel Yiğit emekliye sevk edildi. Tuğgeneral Yiğit'in yerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Dedebağı atandı.

Ankara'da 1 Ekim tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın girişinde gerçekleşen ve güvenlik güçleri tarafından engellenen bombalı saldırı girişimi ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Teröristlerin saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi İlçesine bağlı Avlağa mezrasında yaşayan veteriner Mikail Bozağan'ı şehit ederek gasp ettikleri anlaşılmıştı. Mikail Bozlağan'ın akrabalarının ihbarı üzerine mezraya gelen Jandarmanın gasp edilen aracın plakasını yerel PTS'ye tanımlaması nedeniyle aracın Ankara'ya yakalanmadan gittiği belirlenmişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin raporu üzerine Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in emekliye sevk edilmesine karar verildi. Arcıca Develi İlçesinde görevli iki uzman çavuşunda açığa alındı. Yüksel Yiğit'in yerine ise Tuğgeneral Hakan Dedebağı atandı.

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