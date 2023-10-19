Güncellenen sınav tarihlerini Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarına ivedilikle duyurulması hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim." açıklamalarına yer verilerek birinci dönem sınav tarihleri güncellendi.

Söz konusu yazıda; "Okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlamaları'nın daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri yukarıda yer alan hüküm çerçevesinde güncellenmiştir.

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