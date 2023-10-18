THY'nin bazı İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da yapılacak grev nedeniyle 20 Ekim Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı iptal etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 21:59, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 22:24
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, grev dolayısıyla cuma günkü TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873 İstanbul-Milano, TK 1874 Milano-İstanbul, TK 1895 İstanbul-Milano ve TK 1896 Milano-İstanbul seferleri karşılıklı iptal edildi.