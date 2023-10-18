Öğretmen ihbar etti, polis cinsel istismardan tutuklandı
Kars'ın Selim ilçesinde lise öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 21:49, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 21:52
İlçede görevli bir öğretmen, polis memuru A.M.K'nin 15 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla jandarmaya ihbarda bulundu.
Kız öğrencinin de şikayetinin ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Açığa alınan polis memuru, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.