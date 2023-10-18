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YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı:

"Türkiye tarafından, bölgede kalıcı bir barışın tesisi amacıyla iki devletli vizyon temelinde yapılan diplomatik girişimleri destekliyoruz. Bu bağlamda, akademik camia olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 22:57, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 23:04
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YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türkiye'deki 208 üniversite, 3 dilde ortak bildiri yayımlayarak İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı.

YÖK'ten yapılan açıklamada yer alan bildiride, "İsrail'in Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılarını son dönemde artırarak devam ettirmesinin, bu çerçevede dün el-Ehli Baptist Hastanesi'nin hedef alınarak, aralarında bebeklerin, çocukların ve kadınların da bulunduğu yüzlerce Filistinli sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olan saldırılarının Türkiye akademik camiası olarak şiddetle kınandığı" vurgulandı.

Saldırılarda hayatını kaybeden tüm Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilenen bildiride, Filistin halkının acılarının paylaşıldığı vurgulandı.

Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin açık ihlalinin söz konusu olduğu belirtilen bildiride, tüm saldırıların ve şiddet eylemlerinin derhal durdurulması çağrısında bulunuldu.

Bildiride, "Türkiye tarafından, bölgede kalıcı bir barışın tesisi amacıyla iki devletli vizyon temelinde yapılan diplomatik girişimleri destekliyoruz. Bu bağlamda, akademik camia olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bildiri Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde yayımlandı.

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