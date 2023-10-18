İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önündeki protestolar sürüyor

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği bombalı saldırının ardından bu ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu önündeki protestolar sürüyor.

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) üyeleri, akşam namazının ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde toplanarak, kortej halinde İsrail Başkonsolosluk binasına yürüdü.

Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile dövizler taşıyan gruptakiler, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasını protesto etti.

Başkonsolosluk önünde grup adına açıklama yapan Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, İsrail'in Filistin'de acımasızca ve sistematik bir soykırıma yöneldiğini ve bunu ABD ile Avrupa Birliği ülkelerinin kayıtsız şartsız desteklediğini söyledi.

Alpay, "Siyonistler, Batı'nın da desteğiyle sistematik bir biçimde terör, şantaj, tehcir, katliam ve suikastlar yoluyla Müslümanların topraklarını işgal ettiler. Ancak tüm bu barbarca, vahşice saldırılar maalesef uluslararası literatüre ve medya diline 'yeni yerleşim alanları açmak' olarak tercüme edildi. Bunlar yerleşimci değil, hırsız, katil ve insanlık düşmanıdır." dedi.

Açıklama sırasında kalabalık arasından binaya doğru birkaç havai fişek atıldı. Gruptakiler daha sonra dağıldı.

- İstanbul Tabip Odası ve DİSK'ten protesto

İstanbul Tabip Odası, DİSK, Emek Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Kadın Meclisleri üyeleri de Filistin'e destek vermek ve İsrail'i protesto etmek için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi önünde ayrı ayrı toplandı.

Sloganlar eşliğinde Başkonsolosluk binasına yürüyen gruplar adına yapılan açıklamalarda, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı kınandı.

Başkonsolosluk önünde bazı protestocuların bekleyişi sürüyor.

Bu arada, protestolar sırasında Büyükdere Caddesi'nde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.