Erdoğan açıkladı: Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Filistin) Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir."
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ekim 2023 23:06, Son Güncelleme : 18 Ekim 2023 23:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Filistin) Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir."