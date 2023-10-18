Erdoğan açıkladı: Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Filistin) Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir."

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