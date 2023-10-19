TFF'den hayatını kaybeden Filistinliler için saygı duruşu kararı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli vatandaşları anmak için bu hafta oynanacak karşılaşmalardan önce saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 07:10, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 07:16
TFF'den yapılan açıklamada, müsabakalardan önce saygı duruşunda bulunulacağı ve futbolcuların sahaya kollarında siyah bantla çıkacağı belirtildi.