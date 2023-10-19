Karısını 'gaipten sesler duydum' diyerek öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı

Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek
Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek
50.000 TL, 3 Ay Erteleme Fırsatıyla!
50.000 TL, 3 Ay Erteleme Fırsatıyla!
Sponsorlu İçerik
AYM karar verdi: 3 siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi
AYM karar verdi: 3 siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi
Şehit ve gazi çocukları ile gazilere tek seferlik eğitim yardımı yapılacak
Şehit ve gazi çocukları ile gazilere tek seferlik eğitim yardımı yapılacak
15 hakim, 19 savcı değişti, kimlik değişmedi! 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı
15 hakim, 19 savcı değişti, kimlik değişmedi! 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı
TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı
TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı
74 ilde 'silah' operasyonu: 2 bin 368 şüpheli gözaltında
74 ilde 'silah' operasyonu: 2 bin 368 şüpheli gözaltında
TOKİ'nin indirim kampanyasında son gün
TOKİ'nin indirim kampanyasında son gün
Dar ve orta gelirliye her yıl 100 bin konut
Dar ve orta gelirliye her yıl 100 bin konut
Memurun 2024'te hem maaşı hem mesaisi artacak!
Memurun 2024'te hem maaşı hem mesaisi artacak!
Evlenmek ve iş kurmak isteyen gençlere 150 bin TL faizsiz kredi
Evlenmek ve iş kurmak isteyen gençlere 150 bin TL faizsiz kredi
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yayımlandı
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yayımlandı
Erdoğan açıkladı: Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir
Erdoğan açıkladı: Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir
YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı:
YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı:
Öğretmen ihbar etti, polis cinsel istismardan tutuklandı
Öğretmen ihbar etti, polis cinsel istismardan tutuklandı
Bakan talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını aktaran gazetecilere ücretsiz iletişim
Bakan talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını aktaran gazetecilere ücretsiz iletişim
Kayseri İl Jandarma Komutanı emekliye sevk edildi
Kayseri İl Jandarma Komutanı emekliye sevk edildi
Devrilen midibüsteki polis memurlarının da bulunduğu 10 kişi yaralandı
Devrilen midibüsteki polis memurlarının da bulunduğu 10 kişi yaralandı
Erdoğan'dan Gazze'deki saldırıya tepki: Soykırıma varan saldırıyı lanetliyorum!
Erdoğan'dan Gazze'deki saldırıya tepki: Soykırıma varan saldırıyı lanetliyorum!
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tüm insani değerleri katletmektedir
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tüm insani değerleri katletmektedir
Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
İzmir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
3 günlük milli yas ilan edilecek
3 günlük milli yas ilan edilecek
Adliyede rüşvet alındığını iddia eden avukata soruşturma
Adliyede rüşvet alındığını iddia eden avukata soruşturma
AYM'nin Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
AYM'nin Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
Meclisin 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Meclisin 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Bakanlık açıkladı: Yedieminde bulunan mallar için açık artırma dönemi
Bakanlık açıkladı: Yedieminde bulunan mallar için açık artırma dönemi
İstanbul Valiliği: İsrail protestolarında 1 kişi öldü, 63 kişi yaralandı
İstanbul Valiliği: İsrail protestolarında 1 kişi öldü, 63 kişi yaralandı
Sınıf geçmede Türkçe puanının 70'e çıkarılmasının gerekçesi açıklandı
Sınıf geçmede Türkçe puanının 70'e çıkarılmasının gerekçesi açıklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Karısını 'gaipten sesler duydum' diyerek öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde çıktı

Denizli'de 18 yaşındaki karısı Elif Irmak'ı 'gaipten sesler duyduğu için öldürdüğünü' iddia eden ve hakkında müebbet hapis cezası talep edilen katil kocanın, akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğu belirlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 08:35, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 09:42
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi 144. Sokak'ta 30 Kasım 2022 tarihinde yaşanan olayda; eşi Elif Irmak (18) ile 'kürtaj yaptırdığı' iddiasıyla tartışan Ahmet Emre Irmak (24), kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakladı. Anne ve babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra saçından sürüyerek evden çıkarıp 100 metre ilerideki boş bir araziye götürdüğü karısını karın, göğüs ve boğazından bıçaklayarak öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, suç aletiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.

Hamile olmadığı anlaşılan Elif Irmak'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ahmet Emre Irmak hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Üst soya karşı silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Eşini kasten öldürmek' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Sanık, geçen Temmuz ayındaki görülen davanın ikinci duruşmasında "Gaipten sesler duydum. Tartışma çıkar düşüncesiyle, mutfaktan aldığım bıçağı belime soktum. Saçından ve kolundan tutup sürükledim. 100 metre gittikten sonra kayınvalidemin sesini duydum. 'Onu nereye götürüyorsun. Onun sevdiği var, O'nu sevdiğine vereceğim' diye gaipten sesler duydum. Eşimin karnına ve beline bıçağı salladım. 4 sefer bıçak darbesi vurdum" şeklinde ifade verdi. Mahkeme heyeti, sanık Irmak'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi.

Mahkemenin Eylül ayında görülen üçüncü duruşmasında ise Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen sanık hakkında hekimlerin tanı koyamadığı, bu nedenle 1 ay gözetim altında tutulması gerektiğini bildiren ön rapor okundu. 1 Eylül'de hastaneye yatırılan sanığa ilişkin ön raporda, yatarak tedavi edildiği, hakkında rapor düzenlenebilmesi için 3 hafta ek gözlem süresine ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Akıl sağlığı yerinde çıktı

Sanık hakkında verilen ek gözlem süresinin dolmasının ardından hastanenin hazırladığı rapor tamamlandı. Sağlık kurulu, eşini 'gaipten sesler duydum' diyerek öldüren cinayet zanlısının 'cezai ehliyetinin tam' olduğuna karar verdi. "Olay ile sanığın ruhsal durumu arasında illiyet bağı bulunmamaktadır. Bu fiile karşı ceza sorumluluğu tamdır" şeklinde oy birliğiyle karar verilen raporun ardından, 14 Kasım'da görülecek duruşmada sanık hakkında kararın açıklanmasının beklendiği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber