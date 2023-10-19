74 ilde 'silah' operasyonu: 2 bin 368 şüpheli gözaltında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "74 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda; bin 284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 2 bin 368 şüpheli şahıs gözaltına alındı." dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 08:40, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 09:28
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.
Operasyonda, 1284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 2 bin 368 şüpheli de gözaltına alındı.
Operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet ekiplerini tebrik eden Yerlikaya paylaşımına, "
Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Aziz milletimiz müsterih olsun. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" notunu düştü.