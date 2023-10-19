74 ilde 'silah' operasyonu: 2 bin 368 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda, 1284 ruhsatsız tabanca, 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 2 bin 368 şüpheli de gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet ekiplerini tebrik eden Yerlikaya paylaşımına, "

Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Aziz milletimiz müsterih olsun. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek

" notunu düştü.