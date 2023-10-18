Kent ve Başkan ödülleri sahiplerini buluyor

Ödül almaya hak kazanan belediye başkanlarımız ile Türk Belediyeciliğinin ve yerel yönetimlerimizin gelişimi, güçlendirilmesi için çalışan birbirinden önemli ve seçkin isimleri 3 Kasım 2023'te Kayseri'de, Radisson Blu Otel'de Kent&Başkan 2023 Ödül Töreni'nde bir araya geliyor.

Tamamen bağımsız ve ilkeli bir yayın organınca, belediye başkanlarımızın kendi Kent'lerinin insanları tarafından oylanması ve neticesinde başarılarının ödüllendirilmesi son derece anlamlı ve değerlidir. Çünkü bu oylama vatandaşımızın yaşadığı kentin yönetimine katılımı anlamı taşımaktadır.

Öte yandan Türkiye Yerel Yönetimlerinin 5 yıllık hizmet maratonunun sonuna yaklaştığımız bu dönemde Kent&Başkan'ları konuşmak her zamankinden daha değerli ve anlamlı.

Kalkınmanın yerelden bütüne doğru olması gerekliliğinin tartışılmazlığı belediyelerimizi kalkınmanın da en önemli sac ayağı kılmaktadır. Başkanlarımızın aldığı oylar (=vatandaşın destek ve beğenisi) kalkınmada gelinen noktayı belirlemede yol gösterici niteliktedir. Çünkü Kent & Başkan ne kadar ortak paydada buluşuyorsa, başkan, kentinin yani halkının ihtiyaç ve beklentilerini ne ölçüde karşılayabiliyorsa; projeleri, atılımları halk tarafından ne kadar sahiplenip benimseniyorsa kalkınma o kadar gerçekleşmiş demektir; o kadar huzurlu, mutlu kentlerimiz var demektir; yaşam kalitesi ve refah o kadar artmış demektir.

Kent&Başkan Dergisi, Türkiye Belediyeciliğinin gelişimine ve değişimine katkı sağlamak amacıyla uzun yıllardır yayın hayatını sürdürüyor. Belediye ile halk arasında ve belediyelerimizin kendi aralarında iletişim ve paylaşım platformu oluşturuyor.

Kent Halkının İhtiyaç ve Beklentilerini Ölçüyoruz

Her yıl gerçekleştirdiğimiz Kent&Başkan Ödülleri anketlerimizle, halkın ihtiyaç ve beklentilerini doğrudan ölçüyoruz. Kent&Başkan Ödülleri - 2023 ile alınan sonuçlar, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesindeki son oylama olduğundan büyük anlam ve önem taşıyor.

Ödül Törenlerimiz Büyük Yankı Uyandırdı

Kent&Başkan Ödülleri, bu yıl da www.kentvebaskanodulleri.com adresi üzerinden online olarak gerçekleştirdiğimiz oylama neticesinde belirlendi. Geçen yıllardan farklı olarak, 5 yıllık hizmet süresinin sonuna gelmiş olmamız nedeniyle bu yıl belediyelerimiz, projeleri ve hizmet kategorilerinden bağımsız olarak oylamaya dahil edildi; halkın oyuna sunuldu. (Bu değişiklik yine sizlerden gelen talep ışığında yapılmıştır.) Halkımızın kullandığı oylar neticesinde de en çok oyu alan belediye başkanları ödül almaya hak kazandı ve gerçekleştirilecek organizasyonla kendilerine ödülleri takdim edilecektir. Buradaki en temel prensibimiz; halkın oylarıyla ödül sahiplerinin belirlenmesidir. Beklentileri karşılanan halkımız adına naçizane takdim ettiğimiz Kent&Başkan Ödülleri ile başkanlarımıza teşekkür ediyor; belediyelerimizi de teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Kentleri için özveriyle ve içtenlikle çalışan, hayal eden ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çaba harcayan, kentine ve kent insanının yaşamına dokunan Kıymetli Belediye Başkanlarımızla, Türk Belediyeciliğinin gelişmesi, güçlenmesi için farklı alanlarda çalışan çok değerli isimleri buluşturması açısından da ödül törenlerimiz büyük yankı uyandırmaktadır.

Oyları Nasıl Değerlendiriyoruz?

Büyükşehir, İl, Büyükşehir İlçe, İlçe ve Belde belediyelerimiz ayrı ayrı değerlendiriliyor. Alınan oylar değerlendirilirken kent nüfusu en önemli belirleyici ölçüt oluyor. Bir başka ifadeyle alınan oyların nüfusa oranını dikkate alıyoruz.

Kent & Başkan Dergisi'nin canlı yayınlanarak binlere ulaşan bu büyük buluşmasını gerçekleştirmekten büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Değerli belediye başkanlarımızın ve oy kullanarak desteğini esirgemeyen okurlarımızın güveni ve desteği devam ettikçe biz de başkan ve vatandaş arasında köprü olmaya devam edeceğiz. Sayfalarımıza taşıdığımız her çalışmayı doğru bir yayıncılık anlayışı ile halkımıza ulaştırmaya gayret edeceğiz.

Kentlerimizin ve ülkemizin gelişmesine, güzelleşmesine katkı sağlayan tüm belediye başkanlarımıza, kullandıkları oylarla oylamamıza dahil olan tüm değerli okuyucularımıza teşekkür ediyor, ödül almaya hak kazanan tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyoruz.