Babasının kavga ettiği şahıslara av bıçağıyla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek
Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek
50.000 TL, 3 Ay Erteleme Fırsatıyla!
50.000 TL, 3 Ay Erteleme Fırsatıyla!
Sponsorlu İçerik
AYM karar verdi: 3 siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi
AYM karar verdi: 3 siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi
Şehit ve gazi çocukları ile gazilere tek seferlik eğitim yardımı yapılacak
Şehit ve gazi çocukları ile gazilere tek seferlik eğitim yardımı yapılacak
15 hakim, 19 savcı değişti, kimlik değişmedi! 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı
15 hakim, 19 savcı değişti, kimlik değişmedi! 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı
TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı
TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı
74 ilde 'silah' operasyonu: 2 bin 368 şüpheli gözaltında
74 ilde 'silah' operasyonu: 2 bin 368 şüpheli gözaltında
TOKİ'nin indirim kampanyasında son gün
TOKİ'nin indirim kampanyasında son gün
Dar ve orta gelirliye her yıl 100 bin konut
Dar ve orta gelirliye her yıl 100 bin konut
Memurun 2024'te hem maaşı hem mesaisi artacak!
Memurun 2024'te hem maaşı hem mesaisi artacak!
Evlenmek ve iş kurmak isteyen gençlere 150 bin TL faizsiz kredi
Evlenmek ve iş kurmak isteyen gençlere 150 bin TL faizsiz kredi
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yayımlandı
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yayımlandı
Erdoğan açıkladı: Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir
Erdoğan açıkladı: Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir
YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı:
YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı:
Öğretmen ihbar etti, polis cinsel istismardan tutuklandı
Öğretmen ihbar etti, polis cinsel istismardan tutuklandı
Bakan talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını aktaran gazetecilere ücretsiz iletişim
Bakan talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını aktaran gazetecilere ücretsiz iletişim
Kayseri İl Jandarma Komutanı emekliye sevk edildi
Kayseri İl Jandarma Komutanı emekliye sevk edildi
Devrilen midibüsteki polis memurlarının da bulunduğu 10 kişi yaralandı
Devrilen midibüsteki polis memurlarının da bulunduğu 10 kişi yaralandı
Erdoğan'dan Gazze'deki saldırıya tepki: Soykırıma varan saldırıyı lanetliyorum!
Erdoğan'dan Gazze'deki saldırıya tepki: Soykırıma varan saldırıyı lanetliyorum!
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tüm insani değerleri katletmektedir
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tüm insani değerleri katletmektedir
Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
İzmir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
3 günlük milli yas ilan edilecek
3 günlük milli yas ilan edilecek
Adliyede rüşvet alındığını iddia eden avukata soruşturma
Adliyede rüşvet alındığını iddia eden avukata soruşturma
AYM'nin Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
AYM'nin Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
Meclisin 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Meclisin 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Bakanlık açıkladı: Yedieminde bulunan mallar için açık artırma dönemi
Bakanlık açıkladı: Yedieminde bulunan mallar için açık artırma dönemi
İstanbul Valiliği: İsrail protestolarında 1 kişi öldü, 63 kişi yaralandı
İstanbul Valiliği: İsrail protestolarında 1 kişi öldü, 63 kişi yaralandı
Sınıf geçmede Türkçe puanının 70'e çıkarılmasının gerekçesi açıklandı
Sınıf geçmede Türkçe puanının 70'e çıkarılmasının gerekçesi açıklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Babasının kavga ettiği şahıslara av bıçağıyla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde 20 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs, babasının kavga ettiği kişilere av bıçağıyla saldırdı. 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı olayda yaşanan kavga ve şüphelilerin kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 09:01, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 09:42
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, dün saat 23.10 sıralarında Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi 4072 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz salı günü yabancı uyruklu Nihad Memik (20) ve Türk vatandaşı E.Ç. (38), ailecek ayakkabı tamiri ve imalatı işi yapan yabancı uyruklu W.S. (47) ve oğlu M.S.'den (20) sahte dolar karşılığında bir miktar gerçek dolar istedi. Baba-oğul W.S. ve M.S., bu teklifi reddetmesi üzerine Nihad Memik ve E.Ç., M.S.'nin küçük kardeşini gasp ederek ev anahtarı ve ayakkabı kalıp malzemesine el koydu. El koyulan eşyalarını almaya gelen baba W.S. ile 35 MB 4240 plakalı araçla gelen Nihad Memik ve E.Ç. arasında kavga çıktı. Olayı gören oğlu M.S. ise dükkanda bulunan av bıçağı ile Nihad Memik ve E.Ç.'ye saldırdı.

1'i öldü, diğeri ağır yaralı

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından yaralılardan Nihad Memik, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, E.Ç. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Nihad Memik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, durumu ağır olan E.Ç.'nin ise ameliyata alındığı öğrenildi.

Kavga anı ve şüphelilerin kaçışı kamerada

Yaşanan dehşet anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde; baba W.S. şahıslardan birisiyle kavga ettiği esnada arkadan koşarak gelen M.S.'nin taraflardan birisini bıçakladığı ve ardından baba-oğulun koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Öte yandan, polis ekiplerince başlatılan çalışmalar çerçevesinde, baba oğul kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber