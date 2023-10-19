Aracı olanlar 1 trilyon vergi ödeyecek

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; ağır vergiler, önümüzdeki yıl araç sahipleri başta olmak üzere vatandaşın belini daha da bükecek. Önümüzdeki yıl enflasyonu yüzde 33'e düşüreceğini iddia eden iktidar, aynı yılın vergilerine ise yüzde 70 civarında zam yapacak. Enflasyon tahminin iki katından da fazla artacak olan vergiler, mutfağı yakarken özellikle araç sahipleri için devasa boyutlara çıkacak.



İçki ve sigaradan alınan yüksek vergiler de bütçenin en önemli finansman kalemleri arasındaki yerini koruyacak. İktidar bu yıl depremi gerekçe göstererek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) çift tahsil etmişti. Yılın başında 38.8 milyar lira gelir beklenen MTV'den çifte vergi sayesinde yılın sonunda 71.5 milyar lira tahsilat yapılacağı hesaplandı. İktidar önümüzdeki yıl MTV gelir tahminini ise 68 milyar 962 milyon lirayla üst seviyelere çıkardı.

ÖTV, MTV, KDV'DEN 1.1 TRİLYON

Bu tutar, araç sahiplerinden seneye toplanacak MTV'nin yüzde 84.3 oranında artacağını, dolayısıyla yeniden değerleme zammının yüksek tutulacağını gösteriyor. Yeni araç satın alacaklardan da ÖTV yoluyla önümüzdeki yıl 498.5 milyar lira gelir bekleniyor. Yüzde 44'lük bu artış hedefi yeni yılda sıfır araca yönelik zamların da yüksek seyredeceğini işaret ediyor.

Araç sahiplerinden ayrıca akaryakıt Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) olarak 455 milyar lira tahsil edilecek. Sadece akaryakıt ÖTV'sinin Katma Değer Vergisi (KDV) olarak ayrıca 91 milyar lira alınacak. Böylece gelecek yılın bütçesine araç sahiplerinden akacak kaynak, araç ve akaryakıttaki ÖTV'siz fiyatı üzerinden alınacak KDV hariç 1 trilyon 113 milyarı aşacak.

İçki ve sigaradan 359 milyar lira



Alkollü içkilerle sigaraya sürekli yüksek oranlarda vergiler uygulayan iktidar, 2024'te hem alkol hem de tütün vergilerini yüzde 71'in üzerinde artıracak. Bu yıl devletin kasasına alkollü içeceklerden 63 milyar, sigaradan 146 milyar olmak üzere toplam 209 milyar lira para girecek. 2024'te ise yıl başında ÖTV'ye yapılacak yüzde 70'in üzerindeki zamlarla alkolden toplanan vergi 107.5 milyara, tütün ve sigaradan toplanan vergi de 251.5 milyara ulaşacak. İki kalemden bütçeye akacak kaynak 359 milyar lirayı bulacak.