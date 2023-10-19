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75 milyon liralık vurguna suçüstü: 94 yaşındaki adamın arsasını satmaya çalıştılar

İstanbul Başakşehir'de sahte evrakla 94 yaşındaki Sadık Öçal'a ait olan yaklaşık 75 milyon liralık arsayı satmaya çalışan dolandırıcılar, suçüstü yakalandı. İşin peşini bırakmayan tapu memurları, işlemlerin geçmişini araştırdıklarında sahte belge ağı ortaya çıktı. 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 09:52, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 09:53
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75 milyon liralık vurguna suçüstü: 94 yaşındaki adamın arsasını satmaya çalıştılar

Sadık Öçal, 94 yaşında 10 yıldır yatağa bağlı yaşıyor, düzenlenen sahte evrakla az kalsın birikimi heba oluyordu. Yaklaşık 75 milyon liralık arsasını satmaya çalışan dolandırıcılar tapu memurlarının dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Yaşlı adam adına düzenlenen sahte kimlikle Antakya'da sağlık raporu alındı, notere giden dolandırıcılar dublörü de yanlarında götürdü. Dublöre vekaletname verildi. İşlemler bununla da sınırlı kalmadı.

Ardı ardına şüpheli işlemler

Dublör, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir notere giderek üzerindeki vekaleti avukata devretti. Avukat, Şamlar mahallesinde bulunan araziyi incelemek istedi. Belgedeki Sadık Öçal'ın ismindeki hatanın da düzeltilmesini istedi.

Tapu memurları ardı ardına yapılan işlemlerden şüphelendi. Evrakın asıllarını istedi. Ancak avukat, nüfus cüzdanının bulunduğu belgeyi göndermedi.

Çocukların haberi yoktu. Usulsüz işlemler yapıldığına kanaat getiren tapu müdürü, durumu emniyete bildirdi. Avukat, tapu müdürlüğüne çağrıldı. Ancak bu sefer sivil polisler binada onu bekliyordu.

2 şüpheli gözaltına alındı

Avukat ve asistanı işlemler için geldikleri sırada suçüstü yakalandılar. Yapılan incelemede nüfus cüzdanının sahte olduğu, evraktaki mühürlerin de yanlış yere vurulduğu tespit edildi.

Dolandırıcılık olayıyla ilgili diğer şüpheliler aranıyor.

"Arsa Kanal İstanbul'un havzasında yer alıyor"

Başakşehir Şamlar Mahallesi Muhtarı Oktay Doğan, "Arsa Kanal İstanbul'un havzasında yer alıyor. Arsanın bugünkü tahmini değeri 70-75 milyon lira civarında. Kalpazanlar satış işlemleri için detayları ilmek ilmek işledi. Filmleri aratmayacak bir senaryo kurdular. 1929 doğumlu Sadık Öçal'ın yerine bir dublör kullandılar. Sahte evrakla 75 milyon liralık arsayı satmak istediler. Bunun Antakya'da dedi yani ne bağlantısı var? Hızlı bir şekilde çocuklarına ulaştık. Antakya'ya belki ömründe hiç gitmemiştir. Tapu müdürümüz Hakan bey bana telefon etti. Sadık amcayı tanıyıp tanımadığımı sordu. Ben de köyümüzün yaşlılarından olduğunu ifade ettim. Müdürüm de işte Sadık amcanın çocuklarını buraya davet etti. Onlarla irtibata geçildi" diye konuştu.

Şeyma Vural - TRT Haber

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