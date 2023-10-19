Uğur Dündar'dan haberleri teyit için 'dezenformasyon bülteni'ne bakın önerisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, böyle dönemlerde ortaya çıkan asparagas haberleri belirleyerek vatandaşlara işin aslını açıklar nitelikte bültenler yayınlıyor.

Gerilim ortamında İsrail'den yana taraf belli eden ülkelerin medya kuruluşları, Hamas güçlerinin operasyonları ile ilgili yanlış bilgileri paylaşmaya devam ediyor.

Uğur Dündar'dan dezenformasyon bültenleri uyarısı

Sözcü TV'de program sunan Uğur Dündar, yayın esnasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyon bültenlerine değindi.

"Lütfen bu haberlere inanmadan önce..."

Dündar, sosyal medya kullanıcılarını uyararak şu notu düştü;

Bir uyarı da sosyal medyayı aktif kullananlara. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Birimi kurdu. Bu birim zaman zaman bültenler yayınlıyor. İsrail-Hamas çatışmasının ardından dezenformasyon amacıyla yapılan bazı yayınlar var. Özellikle İsrail tarafından yayılmaya çalışılan yalan haberler var. Lütfen bu haberlere inanmadan önce, İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı dezenformasyon bültenlerini okusunlar. Gerçek gibi gözüken haberlerin yalan olduğunu öğreneceklerdir.