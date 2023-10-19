15 hakim, 19 savcı değişti, kimlik değişmedi! 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı
15 hakim, 19 savcı değişti, kimlik değişmedi! 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı
50.000 TL, 3 Ay Erteleme Fırsatıyla!
50.000 TL, 3 Ay Erteleme Fırsatıyla!
Sponsorlu İçerik
TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı
TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı
74 ilde 'silah' operasyonu: 2 bin 368 şüpheli gözaltında
74 ilde 'silah' operasyonu: 2 bin 368 şüpheli gözaltında
TOKİ'nin indirim kampanyasında son gün
TOKİ'nin indirim kampanyasında son gün
Dar ve orta gelirliye her yıl 100 bin konut
Dar ve orta gelirliye her yıl 100 bin konut
Memurun 2024'te hem maaşı hem mesaisi artacak!
Memurun 2024'te hem maaşı hem mesaisi artacak!
Evlenmek ve iş kurmak isteyen gençlere 150 bin TL faizsiz kredi
Evlenmek ve iş kurmak isteyen gençlere 150 bin TL faizsiz kredi
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yayımlandı
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yayımlandı
Erdoğan açıkladı: Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir
Erdoğan açıkladı: Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir
YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı:
YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı:
Öğretmen ihbar etti, polis cinsel istismardan tutuklandı
Öğretmen ihbar etti, polis cinsel istismardan tutuklandı
Bakan talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını aktaran gazetecilere ücretsiz iletişim
Bakan talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını aktaran gazetecilere ücretsiz iletişim
Kayseri İl Jandarma Komutanı emekliye sevk edildi
Kayseri İl Jandarma Komutanı emekliye sevk edildi
Devrilen midibüsteki polis memurlarının da bulunduğu 10 kişi yaralandı
Devrilen midibüsteki polis memurlarının da bulunduğu 10 kişi yaralandı
Erdoğan'dan Gazze'deki saldırıya tepki: Soykırıma varan saldırıyı lanetliyorum!
Erdoğan'dan Gazze'deki saldırıya tepki: Soykırıma varan saldırıyı lanetliyorum!
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tüm insani değerleri katletmektedir
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tüm insani değerleri katletmektedir
Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
İzmir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
3 günlük milli yas ilan edilecek
3 günlük milli yas ilan edilecek
Adliyede rüşvet alındığını iddia eden avukata soruşturma
Adliyede rüşvet alındığını iddia eden avukata soruşturma
AYM'nin Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
AYM'nin Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
Meclisin 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Meclisin 2024 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Bakanlık açıkladı: Yedieminde bulunan mallar için açık artırma dönemi
Bakanlık açıkladı: Yedieminde bulunan mallar için açık artırma dönemi
İstanbul Valiliği: İsrail protestolarında 1 kişi öldü, 63 kişi yaralandı
İstanbul Valiliği: İsrail protestolarında 1 kişi öldü, 63 kişi yaralandı
Sınıf geçmede Türkçe puanının 70'e çıkarılmasının gerekçesi açıklandı
Sınıf geçmede Türkçe puanının 70'e çıkarılmasının gerekçesi açıklandı
Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
AYM: Uzlaşma sağlanan suçlara ilişkin tazminat davası açılamaması Anayasaya aykırı
AYM: Uzlaşma sağlanan suçlara ilişkin tazminat davası açılamaması Anayasaya aykırı
Depremde 134 kişinin öldüğü site statik projeden farklı yapılmış
Depremde 134 kişinin öldüğü site statik projeden farklı yapılmış
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 yükselişle 7.868,00 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 10:05, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 10:06
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,34 puan artışla ve yüzde 0,32 değer kazanarak 7.868,00 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yatay bir seyir izlerken, holding endeksi yüzde 0,26 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,84 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,11 ile kimya petrol plastik oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,36 değer kaybıyla 7.842,66 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildiğini belirterek, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesine çıkmasının pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Ülkede dün açıklanan veriler, konut inşaatının eylülde toparlandığını gösterdi. Buna göre, ABD'de ağustosta 3 yılın en düşük seviyesine gerileyen konut başlangıçları, eylülde yüzde 7 artarken, inşaat izinleri aynı dönemde beklenenden az düştü.

Ekonominin gücünü koruduğuna işaret eden verilerin ardından Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentiler güçlenirken, tahvil faizleri yükselişe geçti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2007'den bu yana ilk kez yüzde 4,9'un üzerine çıktı.

Söz konusu gelişmelerle birlikte, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, daha fazla faiz artırımının gerekip gerekmeyeceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, Philaldelphia Fed imalat endeksi konut başlangıçları ve 2. el konut satışları ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.840 ve 7.750 seviyelerinin destek, 8.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber