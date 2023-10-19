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TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, 2023-TUS 2. Dönem ve 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınav Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 10:10, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 10:11
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TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı

24 Eylül 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 24 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş cevabının "D" olarak düzeltilmesine; Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan55 ve 100 numaralı soruların iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2023-TUS 2. Dönem Sınav Sonuçları

2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınav Sonuçları

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