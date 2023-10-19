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Dolar/TL, 28,02 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,0210 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 10:18, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 10:19
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Dolar/TL, 28,02 seviyesinden işlem görüyor

Dün, yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 28,0028'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,0210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 29,5470'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 34,0090'dan satılıyor.

Dün yüzde 0,3 artışla günü 106,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yatay bir seyir izliyor.

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildiğini belirterek, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesine çıkmasının varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Ülkede dün açıklanan veriler, konut inşaatının eylülde toparlandığını gösterdi. Buna göre, ABD'de ağustosta 3 yılın en düşük seviyesine gerileyen konut başlangıçları, eylülde yüzde 7 artarken, inşaat izinleri aynı dönemde beklenenden az düştü.

Ekonominin gücünü koruduğuna işaret eden verilerin ardından Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentiler güçlenirken, tahvil faizleri yükselişe geçti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2007'den bu yana ilk kez yüzde 4,9'un üzerine çıktı.

Söz konusu gelişmelerle birlikte, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, daha fazla faiz artırımının gerekip gerekmeyeceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Fed'in "Bej Kitap" raporunda ise eylülden bu yana ekonomik faaliyette "çok az" değişiklik olduğu, iş gücü piyasasındaki sıkılığın ülke genelinde gevşemeye ve fiyatların genel olarak ılımlı hızla artmaya devam ettiği bildirildi.

Fed'in attığı adımlara karşın ekonomik aktivitede istenilen yavaşlamanın sağlanamadığını ve enflasyon tehdidinin hala endişe kaynağı olmaya devam ettiğini aktaran analistler, bu durumun tahvil piyasalarında satış baskısını artırdığını ve son 16 yılın zirvesine çıkardığını, bugün Fed Başkanı Powell'ın New York Ekonomi Kulübü'nde ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, Philaldelphia Fed imalat endeksi konut başlangıçları ve 2. el konut satışları ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 105 seviyelerinin destek, 107 ve 108 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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