Altının gramı 1.757 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,53 artışla 1.753 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 primle 1.757 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.890 liradan, cumhuriyet altını 11.800 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün 1.962 dolarla 1 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından günü yüzde 1,3 artışla 1.948 dolardan tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,2 yükselişle 1.951 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların yarattığı belirsizliklerin emtia fiyatlarının üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydederek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

ABD'de son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişesini yeniden yatırımcıların gündemine taşıdığını aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini sabit bırakacağının tahmin edildiğini ancak sonraki iki toplantıya ilişkin faiz artışı beklentilerinin güçlendiğini söyledi.

Öte yandan, Orta Doğu'daki gelişmelerle yüksek seyreden risk algısı yatırımcılarının güvenli liman arayışlarını canlı tutarken ABD'de tahvil faizlerinin enflasyon endişesiyle son 16 yılın zirvesine çıkması, altının alternatif maliyetini artırarak yükseliş eğilimini törpülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, Philaldelphia Fed imalat endeksi konut başlangıçları ve 2. el konut satışları ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.990 doların direnç, 1.940 ve 1.920 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.