Emekli uzman doktor, 657 kapsamında memur olduğunda, memur statüsünden emekli olabilir mi?

Soru : Pratisyen hekim -uzman hekim olarak 1991-2011 arası 4 c li olarak devlet hizmetinde çalıştım 2011-den sonra 4 a li özel sektör de çalıştım Ocak 2016 da 4 a li olarak emekli oldum. 2020 Mayıs ayında emeklilik sonrası açıktan atama ile tekrar sağlık bakanlığı na döndüm. Ne zaman 4 c li emekli olabilirim. Teşekkür ve saygılarımla.



Detaylar/Değerlendirmeler:



2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetleri olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaları olanların hizmetlerinin bütünleşmesi işlemlerinde de 2829 sayılı kanun uygulanır.

Dolayısıyla 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti ve memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik gibi hizmetleri olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun, 506 sayılı Kanun, 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır. Bu uygulamanın yasal dayanağı da 5510 sayılı Kanunun geçici maddelerinde yer alan hükümler olmaktadır.

5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü gereği de, emeklilik statüsünde aylık alan işçi, esnaf, memurların yeniden kamu işyerlerinde görev aldıklarında aylıkları kesilmekte, yine bu madde hükmü gereği şarta bağlı olmadan Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına açıktan atama yapılma imkanı da bulunmakta, ister işçi, ister esnaf, ister memurluktan emekli olan doktorlar Bakanlığın da uygun görmesi halinde memur statüsünde göreve başlayabilmektedirler.



Bu hükümlerin ve 5335 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasında;



1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetleri olup, bu hizmetleri de esas alınarak işçi statüsünden yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar, bu aylıklarını almakta iken açıktan atama ile memur statüsünde göreve başladıklarında 5335 sayılı Kanun gereği bu aylıkları kesilmektedir.

Açıktan atama ile memur olarak geçen hizmetlerin toplamının en az 15 yıl ve 61 yaşın dolumu şartıyla,

Veya kadın ise 20, erkek ise 25 yıl hizmetin olması ve 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar için yaş şartı aranmadan; 8 Eylül 1999 sonrası çalışmaya başlamış olanlar için ise kadın ise 58, erkek ise 60 yaş + her ikisi için de 25 yıl hizmetin olması şartıyla,

memur statüsünden ayrı bir aylık bağlanması, işçi statüsündeki emekli aylığını da ayrıca alabilme imkanı olmaktadır.

Özetle, işçi statüsündeki aylıklarını yine işçi statüsünde çalışmak suretiyle kestirmeden, yani işçi statüsünde emekli aylığı almakta iken açıktan memur statüsüne atanmaları halinde işçi statüsündeki emekli aylığı 5335 sayılı Kanun hükmü gereği ödenmez, memurluktan ayrıldığında hizmet bütünleşmesi yapılmaz, her statü ayrı değerlendirilir. İşçi statüsündeki aylığı yeniden ödenir, memur statüsündeki yukarıda belirtilen hizmet süresi ve yaşı uygun olursa hem işçi hem de memur statüsünden ayrı ayrı 2 aylık alınabileceğini değerlendirmekteyiz.



Açıklamalarımız bağlamında ve belirttiğiniz bilgilere durumunuzu değerlendirmemiz:



İşçi statüsünde bağlanmış olan hizmetlerin içinde 1991-2011 yılları arasında memur statüsünde geçen hizmetlerinizin olduğunu ve işçi statüsünde emekli aylığı almakta iken uzman doktor olarak memurluğa başladığınızı belirtmektesiniz. Bu durumda, 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü gereği işçi statüsündeki aylığınızın kesilmiş olması gerektiğini söyleyebiliriz.

Açıktan atama ile memurluğa başlama tarihinizden sonra geçen hizmet toplamınızın en az 15 yıl ve 61 yaşınızı doldurmanız kaydıyla,

Veya 25 hizmet yılınızı doldurmanız kaydıyla,

Veya memurlukta zorunlu yaş haddi olan 65 yaşınızı dolduracağınız tarihe kadar da görev yapabileceğinizi, bu şekilde hizmet toplamınızın da en az 15 yıl olması kaydıyla,

Memurluk statüsünden emekli aylığınızın bağlanabileceğini,

Bu şekilde emekli aylığı bağlandıktan yani memurluk göreviniz bittikten sonra da ayrıca işçi statüsündeki aylığınızı da alabileceğinizi,

Dolayısıyla emeklilik statüsünde iki ayrı (işçi statüsünde yaşlılık aylığı, memur statüsünde emekli aylığı) aylık alabileceğinizi,

Değerlendirmekteyiz.

NOT: Değerlendirmelerimiz bu şekildedir. Konu ile ilgili olarak Kurumunuzdan da bilgi almanızı ayrıca tavsiye edebiliriz.

