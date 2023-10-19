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Bakan Tunç: Yargıda rüşvet iddiasında süreç başladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) gönderilen ihbar dilekçesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 müfettiş görevlendirildiğini belirterek, "Bu ihbar dilekçesi üzerinden bütün yargıyı töhmet altında bırakacak, yargı tarafsızlığına, yargı bağımsızlığına yönelik eleştiriler, yargıyı yıpratıcı, adaleti, adalete güveni sarsıcı açıklamalar yapmanın doğru olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 11:55, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 13:16
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Bakan Tunç: Yargıda rüşvet iddiasında süreç başladı

Bakan Tunç, Ankara'daki bir otelde düzenlenen Yargı Reformu Strateji ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hakimler ve Savcılar Kuruluna gönderilen ihbar dilekçesine ilişkin soruya karşılık, dilekçenin HSK'ye ulaştığı andan itibaren gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

Adalet Bakanı Tunç, "Soruşturma kapsamında HSK tarafından 3 müfettiş görevlendirildi, gerekli çalışmalara başlandı. Bu ihbar dilekçesi üzerinden bütün yargıyı töhmet altında bırakacak, yargı tarafsızlığına, yargı bağımsızlığına yönelik eleştiriler, yargıyı yıpratıcı, adaleti, adalete güveni sarsıcı açıklamalar yapmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Siz bütün yargıya böyle bir genel bir suçlama yaparsanız bir dilekçe üzerinden bu doğru olmaz." diye konuştu.

Tunç, bu ihbar dilekçesi üzerinden tüm yargıyı yıpratacak sözlerden kaçınılması gerektiğini de dile getirdi.

HSK'nin gerek yargının içinden, gerek vatandaşlardan gelen tüm ihbar dilekçelerini dikkate aldığını aktaran Tunç, Anayasal bir kurum olan HSK'nin bunun için kurulduğunu, söz konusu iddiaları da araştıracağını vurguladı.

Soruşturma tamamlanmadan kesin hüküm vermenin doğru olmadığını ifade eden Yılmaz Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir iddia ortaya atılmışsa bunu inceleyecek makamlar vardır. Bu makamların inceleme ve soruşturması neticesinde gerçek ortaya çıkar, sonuca göre işlem tesis edilir. Dolayısıyla HSK Teftiş Kurulu müfettişlerinin inceleme ve soruşturmasının neticesinde bakalım, iddiaların gerçekliği nedir, ne değildir? Soruşturma neticesine göre de işlem tesis edilecek."

- Heval Bozdağ hakkındaki fezleke

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK mensubu olduğu değerlendirilen kişilerin Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine götürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, Yeşil Sol Parti milletvekili Heval Bozdağ hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan fezlekeye yönelik soru üzerine, dokunulmazlıklarla ilgili sürecin Anayasa ve yasalarda belli olduğunu ifade etti.

Soruşturmanın izne tabi olduğunu hatırlatan Tunç, soruşturma başlatılabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının izin talebinin Adalet Bakanlığına gelmesi gerektiğini belirtti. Süreçte, Adalet Bakanlığından Cumhurbaşkanlığına giden fezlekenin, sonrasında da Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonuna ulaşacağını anlatan Bakan Tunç, fakat takvimle ilgili konuşmanın bu aşamada mümkün olmadığını söyledi.

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