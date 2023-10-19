CHP'li vekilden zabıta, itfaiye ve infaz koruma memurları için yasa teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zabıta, itfaiye ve infaz koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik üç ayrı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduğunu bildirdi.

Gürer, Meclis'te, zabıta şapkası takarak basın toplantısı düzenledi.

Zabıta, itfaiye ve infaz koruma personelinin sorunlarını anlatan Gürer, bu kesimin hak kaybına uğradıklarını ve mağdur edildiklerini savundu. Gürer, "Zabıta, itfaiye ve infaz koruma personelinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik 3 ayrı kanun teklifi verdim. Meclisin bunları gündeme alarak çözüm üretilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Şirket elemanı olarak istihdam edildiği halde zabıta olarak görev yapanların bulunduğunu söyleyen Gürer, zabıtalara yönelik temel bir yasa da bulunmadığına işaret etti.

Öte yandan, itfaiyecilerin canları pahasına yangınlara müdahale ettiğini dile getiren Gürer, "itfaiyecilerin de özlük haklarının iyileştirilmesi ve mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması" için bir kanun teklifi sunduğunu belirtti.

İnfaz koruma memurlarının ise cezaevindeki hükümlü ve tutuklularla neredeyse aynı hayatı paylaştıklarına dikkati çeken Gürer, bu kesimin de haklarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

CHP'li Gürer'in TBMM'ye sunduğu 3 kanun teklifiyle, infaz koruma memurlarının "Emniyet Hizmetleri Sınıfı"na dahil edilmesi; itfaiye çalışanları için "İtfaiye, Arama-Kurtarma Hizmetleri Sınıfı"; zabıtalar için "Zabıta Hizmetleri Sınıfı" oluşturulması öngörülüyor.

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ise Filistin halkının yanında olduklarını ve yas tuttuklarını belirterek, "(Mehmetçik Gazze'ye) sloganları atan çevreler, biz Mehmetçik'i sokakta bulmadık. Bu savaşın ülkemize sıçramasına asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Derici, Bodrum'da içme ve kullanma suyu sorunu bulunduğunu da dile getirerek, "Bodrum, yıllık su ihtiyacının yarısını bile zor karşılıyor. İlgili bakana, Bodrum halkının suya erişim sıkıntısını sordum. Halen cevap gelmedi. Bodrum halkı su sıkıntısı konusunda yalnız bırakılmıştır." ifadelerini kullandı.