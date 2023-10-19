CHP'li vekilden zabıta, itfaiye ve infaz koruma memurları için yasa teklifi

Açık liseye geçiş 10 kat azaldı
Açık liseye geçiş 10 kat azaldı
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Ortaokulda Türkçe dersi en az 70 olmayan sınıfta kalır mı?
Ortaokulda Türkçe dersi en az 70 olmayan sınıfta kalır mı?
Hukuk fakültelerine girişte yeni dönem
Hukuk fakültelerine girişte yeni dönem
Gazze'deki gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı
Gazze'deki gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı
Bakan Tunç: Yargıda rüşvet iddiasında süreç başladı
Bakan Tunç: Yargıda rüşvet iddiasında süreç başladı
Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek
Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek
AYM karar verdi: 3 siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi
AYM karar verdi: 3 siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi
Şehit ve gazi çocukları ile gazilere tek seferlik eğitim yardımı yapılacak
Şehit ve gazi çocukları ile gazilere tek seferlik eğitim yardımı yapılacak
15 hakim, 19 savcı değişti, kimlik değişmedi! 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı
15 hakim, 19 savcı değişti, kimlik değişmedi! 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı
TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı
TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı
74 ilde 'silah' operasyonu: 2 bin 368 şüpheli gözaltında
74 ilde 'silah' operasyonu: 2 bin 368 şüpheli gözaltında
TOKİ'nin indirim kampanyasında son gün
TOKİ'nin indirim kampanyasında son gün
Dar ve orta gelirliye her yıl 100 bin konut
Dar ve orta gelirliye her yıl 100 bin konut
Memurun 2024'te hem maaşı hem mesaisi artacak!
Memurun 2024'te hem maaşı hem mesaisi artacak!
Evlenmek ve iş kurmak isteyen gençlere 150 bin TL faizsiz kredi
Evlenmek ve iş kurmak isteyen gençlere 150 bin TL faizsiz kredi
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yayımlandı
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yayımlandı
Erdoğan açıkladı: Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir
Erdoğan açıkladı: Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir
YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı:
YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı:
Öğretmen ihbar etti, polis cinsel istismardan tutuklandı
Öğretmen ihbar etti, polis cinsel istismardan tutuklandı
Bakan talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını aktaran gazetecilere ücretsiz iletişim
Bakan talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını aktaran gazetecilere ücretsiz iletişim
Kayseri İl Jandarma Komutanı emekliye sevk edildi
Kayseri İl Jandarma Komutanı emekliye sevk edildi
Devrilen midibüsteki polis memurlarının da bulunduğu 10 kişi yaralandı
Devrilen midibüsteki polis memurlarının da bulunduğu 10 kişi yaralandı
Erdoğan'dan Gazze'deki saldırıya tepki: Soykırıma varan saldırıyı lanetliyorum!
Erdoğan'dan Gazze'deki saldırıya tepki: Soykırıma varan saldırıyı lanetliyorum!
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tüm insani değerleri katletmektedir
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tüm insani değerleri katletmektedir
Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
İzmir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
3 günlük milli yas ilan edilecek
3 günlük milli yas ilan edilecek
Adliyede rüşvet alındığını iddia eden avukata soruşturma
Adliyede rüşvet alındığını iddia eden avukata soruşturma
AYM'nin Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
AYM'nin Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP'li vekilden zabıta, itfaiye ve infaz koruma memurları için yasa teklifi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 12:18, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 12:50
Yazdır
CHP'li vekilden zabıta, itfaiye ve infaz koruma memurları için yasa teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zabıta, itfaiye ve infaz koruma memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik üç ayrı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduğunu bildirdi.

Gürer, Meclis'te, zabıta şapkası takarak basın toplantısı düzenledi.

Zabıta, itfaiye ve infaz koruma personelinin sorunlarını anlatan Gürer, bu kesimin hak kaybına uğradıklarını ve mağdur edildiklerini savundu. Gürer, "Zabıta, itfaiye ve infaz koruma personelinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik 3 ayrı kanun teklifi verdim. Meclisin bunları gündeme alarak çözüm üretilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Şirket elemanı olarak istihdam edildiği halde zabıta olarak görev yapanların bulunduğunu söyleyen Gürer, zabıtalara yönelik temel bir yasa da bulunmadığına işaret etti.

Öte yandan, itfaiyecilerin canları pahasına yangınlara müdahale ettiğini dile getiren Gürer, "itfaiyecilerin de özlük haklarının iyileştirilmesi ve mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması" için bir kanun teklifi sunduğunu belirtti.

İnfaz koruma memurlarının ise cezaevindeki hükümlü ve tutuklularla neredeyse aynı hayatı paylaştıklarına dikkati çeken Gürer, bu kesimin de haklarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

CHP'li Gürer'in TBMM'ye sunduğu 3 kanun teklifiyle, infaz koruma memurlarının "Emniyet Hizmetleri Sınıfı"na dahil edilmesi; itfaiye çalışanları için "İtfaiye, Arama-Kurtarma Hizmetleri Sınıfı"; zabıtalar için "Zabıta Hizmetleri Sınıfı" oluşturulması öngörülüyor.

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ise Filistin halkının yanında olduklarını ve yas tuttuklarını belirterek, "(Mehmetçik Gazze'ye) sloganları atan çevreler, biz Mehmetçik'i sokakta bulmadık. Bu savaşın ülkemize sıçramasına asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Derici, Bodrum'da içme ve kullanma suyu sorunu bulunduğunu da dile getirerek, "Bodrum, yıllık su ihtiyacının yarısını bile zor karşılıyor. İlgili bakana, Bodrum halkının suya erişim sıkıntısını sordum. Halen cevap gelmedi. Bodrum halkı su sıkıntısı konusunda yalnız bırakılmıştır." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber