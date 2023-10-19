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Ölen bebeğini arsaya gömen anne yeniden tutuklandı

Ordu'da dünyaya getirdiği bebeği evinin yakınındaki bir arsaya gömdüğü iddiasıyla yargılanan ve ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan anne, 4. duruşmada yeniden tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 12:26, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 13:36
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Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933. Sokak'ta 6 Ekim 2022 yılında bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 11 Eylül 2022'de dünyaya gelen kız bebeğinin annesi Bilge Ç.'yi (27) gözaltına aldı. Bebeğin evde olmaması üzerine kadını sorguya alan polis ekipleri, kadının sorgusunda bebeğini gömdüğü bilgisine ulaştı. Kadının itirafı üzerine evin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı. Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İlk duruşmada adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı

Olayın ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan anne Bilge Ç., delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 26 Eylül 2023 tarihinde görülen 2. duruşmada alınan ifadelerin ardından savcılık mütalaası sunuldu. Mütalaada, öldürmeye kasıt olmadığı, ölüm sebebinin belli olmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığı belirtildi. 12 Ekim'de görülen 3. duruşmada ise hastanede doğumdan sonra bebekle ilgilenen hemşire S.F.'nin tanık olarak ifadesi alınarak, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

"Karakolda ifade vermeden bir gün önce bebeği gömdüm, o zamana kadar çatıda beklettim"

Bugün görülen 4. duruşmada Bilge Ç.'nin yeniden ifadesi alındı. Anne Bilge Ç. ifadesinde, taburcu olduktan sonra evine geldiğini, evde kimsenin olmadığını ve bebeği banyo yaptırdığını söyledi. Bir müddet vakit geçirdiğini ve akşam saatlerinde uyuduğunu iddia eden Bilge Ç., "Sabah gün aydınlandığında uyandım, bu arada bebeğin nefes almadığını fark ettim. Öldüğünü anlayınca da korktum ve oturduğum binanın çatı katına bıraktım. Karakolda ifade verdiğim günün öncesine kadar bebek çatıdaydı. Karakola gelmeden bir gün önce evin karşı çaprazında saat 01.30 sıralarında yağmurlu bir akşam bebeği gömdüm" dedi.

HTS kayıtları hastane dönüşü farklı noktalardan sinyal aldı

Mahkeme heyeti, hastane dönüşü evde olduğunu ve uyuduğunu iddia eden anne Bilge Ç.'nin farklı saatlerde HTS kayıtlarının olduğunu, cep telefonunun Altınordu ilçesinin farklı noktalarından ve Perşembe ilçesinden sinyal aldığını belirten raporu açıkladı. Bunun üzerine Bilge Ç. evden ayrılmadığını, HTS kayırlarını kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, anne Bilge Ç.'nin yeniden tutuklanmasına, delillerin toplanmasına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

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