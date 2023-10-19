Bakan Kacır: Son 20 yılda birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdik

Kacır, Kepez Belediyesince Dokumapark'ta bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Bilim Festivali'nin (BilimFest) açılış töreninde yaptığı konuşmada, Antalya BilimFest'in teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çektiğini söyledi.

BilimFest'in Dokumapark'taki 12 bin 500 metrekarelik alana kurulduğu bilgisini veren Kacır, festivalin yerli ve milli teknolojileri ziyaretçilerle buluşturduğunu kaydetti.

Festivalde, TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, TÜRKSAT, TUA gibi yerli ve milli teknoloji üreten kurumların yanı sıra üniversiteler, teknokentler ve organize sanayi bölgelerinin de yer alacağına dikkati çeken Kacır, "Festivalde söyleşiler, sergiler, görsel şovlar, farklı alanlarda çok sayıda atölye çalışmaları ve TÜBİTAK tarafından bilim gösterileri yapılacak. BilimFest kapsamında ayrıca Tarım Teknolojileri, Akıllı Şehir ile Çevre ve Enerji Teknolojileri alanlarında Antalya'daki ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin katılabildiği 3 farklı yarışma düzenleniyor. Bilimi sevdirme, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında yaptığı güzel çalışmaları toplumla buluşturma yolunda BilimFest'i oldukça önemli ve değerli buluyorum." diye konuştu.

BilimFest'in düzenlendiği alanın aynı zamanda eski bir dokuma fabrikası olduğunu aktaran Kacır, şöyle devam etti:

"Bilim ve teknolojide yenilikçi bir anlayışla hareket eden BilimFest, tarihi dokusuyla geçmişe de ışık tutuyor, geçmişi gelecekle buluşturuyor. Eski dokuma fabrikasının restorasyonu sonucunda Antalya Bilim Merkezi'ne dönüşmüş bu geniş alanda emeği geçen Kepez Belediyesine teşekkür ediyorum. Kepez Belediyesi bünyesinde, TÜBİTAK desteğiyle kurulan Antalya Bilim Merkezi, Akdeniz Bölgesi'nin ilk ve tek bilim merkezi olma özelliği taşıyor. Bilim merkezimiz farklı yaş gruplarından, farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi daha anlaşılır ve ulaşılır kılıyor. Atölye çalışmaları, deneysel ve uygulamalı etkinliklerle bilime yönelik duyulan merakı ve heyecanı arttırıyor. Bilim merkezi, büyüklük ve altyapısıyla sadece Antalya değil bölgeye hizmet verecek bir bilim merkezi olarak ön plana çıkıyor."

Antalya Bilim Merkezi projesine bakanlık olarak TÜBİTAK ile 150 milyon liraya yakın destek sağladıklarını ve 7 eğitim atölyesi kurduklarını anlatan Kacır, şunları söyledi:

"Bilim merkezlerine yönelik desteklerimizle toplumumuzda bilim kültürünü yaygınlaştırmayı, toplumun bilime olan ilgi ve merakını artırmayı hedefliyoruz. Antalya Kepez Bilim Merkezi, TÜBİTAK destekli 7. bilim merkezimiz oldu. 9 ilimizde ise büyük ölçekli bilim merkezi kurulması projelerimiz devam ediyor. Yine il ve ilçe belediyelerimizin bilim merkezi projelerini de destekliyoruz. Bu kapsamda, 'Küçük Ölçekli Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı' ile 17 projenin gerçekleşmesini sağlarken, 25 yeni proje için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bilim merkezlerimiz, bugüne kadar yaklaşık 7 milyon kişiyi ağırladı. Bilim merkezlerimizde gerçekleştirilen eğitim atölyelerine ise 620 binin üzerinde gencimizin katıldı."

Gençlerden geleceğin Türkiye'sinin inşasında beklentilerinin büyük olduğunun altını çizen Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedeflerimiz doğrultusunda ilerlerken Türkiye'nin yüzyılında gençlerimizin yıldızı parlayacak. Gençlerimiz, inandıkları yolda dosdoğru devam ederken desteklerimize her zaman yakından tanık olacak. Türkiye olarak son 20 yılda birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Ülkemizi adım adım küresel bir üretim üssü haline getiriyoruz. Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminde yenilikçi bir anlayışla hareket ediyoruz. Teknoloji yolculuğumuzda gençlerimizin de aktif rol üstlenmesini sağlıyoruz. Araştıran, geliştiren ve üreten gençliğin her zaman yanındaydık, yanında olmaya devam ediyoruz. 81 şehrimizde 125 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde 11 yaşından itibaren özel yetenekli gençleri tespit ederek bilimle teknolojiyle buluşturuyoruz."

TEKNOFEST'lerle gençlerin teknoloji ekosistemindeki yerini sağlamlaştırdıklarını belirten Kacır, "TEKNOFEST, 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin işaret fişeğidir. Ülkemizin savunma sanayiindeki atılımlarının sahnesidir. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile toplumun her kesiminde farkındalık oluşturuyoruz. Gençlerimize hayallerinin peşinden koşma imkanı sunuyoruz. TEKNOFEST'lerle birlikte gençlerimizin fikirlerini ürüne dönüştürmeleri yolunda gerekli atmosferi sağlıyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerde yaklaşık 5 milyon ziyaretçimizi ağırladık. TEKNOFEST'lerle birlikte toplumsal bir seferberlik ruhu anlayışı gelişiyor, milli öz güvenimiz yeniden diriliyor. Bugün, nüfusunun ortanca yaşı 33 olan bir ülke olarak büyük avantaj sahibiyiz. TEKNOFEST'ler genç nüfusun potansiyelini sahada göstermesini sağlıyor. Bilim festivalleri ise bu heyecanın yurdun dört bir yanında hissedilmesinde önemli bir role sahip. Nitekim son 1,5 ayda 2 TEKNOFEST düzenledik. Aksaray Bilim Festivali'nin ardından Antalya Bilim Festivali'ni düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak gençlerin bilim, teknoloji ve girişimcilik alanındaki heyecanına ve motivasyonuna ortak olmaya devam edeceklerini ifade eden Kacır, tam bağımsız Türkiye şarkılarını gençlerle söyleyeceklerini, tüm isteklerinin Türkiye Yüzyılı'nda Türk'ün ışığının tüm dünyayı aydınlatması olduğunu vurguladı.

Festivalde emeği geçen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür eden Kacır, "Şehirleri bugünden yarına, geleceğe vizyoner liderler, yöneticiler taşır. Hakan Tütüncü, liderlik ettiği projeler ile sadece Kepez'i değil Antalya'yı eğitimde, kültürde, sanatta, gençlikte geleceğe taşıyor. Tütüncü, Kepez'de büyükşehir belediyelerinden beklediğimiz hizmetleri milletimizle buluşturuyor. Ümidimiz bu hizmetlerin dalga dalga büyümesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış törenine Bakan Kacır'ın yanı sıra Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.