Açık liseye geçiş 10 kat azaldı

Milli eğitim Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemelerle örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişler zorlaşmıştı.

Yönetmelik ile milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacaktı.

Alınan kararlar sonrasında YKS tercihi için tercih edilen açık lise kayıtları yüzde 72 azaldı.

Haber: Öykü Tüccar