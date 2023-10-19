Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 14:42, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 14:43
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 249 gram eroin, 33 gram esrar, 32 gram kokain, 9 gram metamfetamin, 46 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
4 şüpheli gözaltına alınırken 11 şüpheliye de uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.