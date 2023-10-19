Merkez Bankası rezervleri 124,5 milyar dolara yükseldi

SGK'nin geri ödeme listesine 23 ilaç daha alındı
SGK'nin geri ödeme listesine 23 ilaç daha alındı
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
MHP'li yöneticiyi öldüren zanlı kadın kıyafetiyle yakalandı
MHP'li yöneticiyi öldüren zanlı kadın kıyafetiyle yakalandı
Bayındır Memur-Sen'den 'tapu çalışanlarına saldırıya' tepki
Bayındır Memur-Sen'den 'tapu çalışanlarına saldırıya' tepki
Van'da bir hemşire evinde ölü bulundu
Van'da bir hemşire evinde ölü bulundu
Dolar 28,50 TL'ye kadar yükseldi
Dolar 28,50 TL'ye kadar yükseldi
Açık liseye geçiş 10 kat azaldı
Açık liseye geçiş 10 kat azaldı
Ortaokulda Türkçe dersi en az 70 olmayan sınıfta kalır mı?
Ortaokulda Türkçe dersi en az 70 olmayan sınıfta kalır mı?
Hukuk fakültelerine girişte yeni dönem
Hukuk fakültelerine girişte yeni dönem
Bakan Tunç: Yargıda rüşvet iddiasında süreç başladı
Bakan Tunç: Yargıda rüşvet iddiasında süreç başladı
Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek
Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek
AYM karar verdi: 3 siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi
AYM karar verdi: 3 siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi
Şehit ve gazi çocukları ile gazilere tek seferlik eğitim yardımı yapılacak
Şehit ve gazi çocukları ile gazilere tek seferlik eğitim yardımı yapılacak
15 hakim, 19 savcı değişti, kimlik değişmedi! 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı
15 hakim, 19 savcı değişti, kimlik değişmedi! 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı
TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı
TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı
74 ilde 'silah' operasyonu: 2 bin 368 şüpheli gözaltında
74 ilde 'silah' operasyonu: 2 bin 368 şüpheli gözaltında
TOKİ'nin indirim kampanyasında son gün
TOKİ'nin indirim kampanyasında son gün
Dar ve orta gelirliye her yıl 100 bin konut
Dar ve orta gelirliye her yıl 100 bin konut
Memurun 2024'te hem maaşı hem mesaisi artacak!
Memurun 2024'te hem maaşı hem mesaisi artacak!
Evlenmek ve iş kurmak isteyen gençlere 150 bin TL faizsiz kredi
Evlenmek ve iş kurmak isteyen gençlere 150 bin TL faizsiz kredi
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yayımlandı
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yayımlandı
Erdoğan açıkladı: Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir
Erdoğan açıkladı: Ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir
YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı:
YÖK ve üniversiteler İsrail'in Filistin'e saldırılarını şiddetle kınadı:
Öğretmen ihbar etti, polis cinsel istismardan tutuklandı
Öğretmen ihbar etti, polis cinsel istismardan tutuklandı
Bakan talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını aktaran gazetecilere ücretsiz iletişim
Bakan talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını aktaran gazetecilere ücretsiz iletişim
Kayseri İl Jandarma Komutanı emekliye sevk edildi
Kayseri İl Jandarma Komutanı emekliye sevk edildi
Devrilen midibüsteki polis memurlarının da bulunduğu 10 kişi yaralandı
Devrilen midibüsteki polis memurlarının da bulunduğu 10 kişi yaralandı
Erdoğan'dan Gazze'deki saldırıya tepki: Soykırıma varan saldırıyı lanetliyorum!
Erdoğan'dan Gazze'deki saldırıya tepki: Soykırıma varan saldırıyı lanetliyorum!
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tüm insani değerleri katletmektedir
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tüm insani değerleri katletmektedir
Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Pençe Kilit operasyon bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 124,5 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 13 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 615 milyon dolar artarak 124 milyar 498 milyon dolara yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 14:50, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 15:31
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 13 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 155 milyon dolar artışla 83 milyar 307 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervler, 6 Ekim'de 83 milyar 152 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 460 milyon dolar artarak 39 milyar 731 milyon dolardan 41 milyar 191 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 13 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 615 milyon dolar artışla 122 milyar 883 milyon dolardan 124 milyar 498 milyon dolara çıktı.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 13 Ekim ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 26 milyar 40 milyon dolar olurken, bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu da kaydetmişti.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
06.10.202339.73183.152122.883
13.10.202341.19183.307124.498

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber