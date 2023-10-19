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HDP'nin İzmir il binasına yönelik saldırıda sanığa verilen ceza istinaftan geçti

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Deniz Poyraz'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan HDP İl Başkanlığı'na yönelik saldırıyı gerçekleştiren sanığa yerel mahkemede verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 17:01, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 17:02
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HDP'nin İzmir il binasına yönelik saldırıda sanığa verilen ceza istinaftan geçti

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararının ardından dava dosyasını ikinci kez inceledi.

Yerel mahkemede eksiklerin tamamlandığını belirleyen daire, taraf avukatlarının karara yönelik itirazlarını esastan reddetti.

Dairenin kararında, mahkemenin sanık Onur Gencer hakkındaki mahkumiyet kararında, herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı belirtildi.

- Olay

İzmir'de bir iş merkezinin ikinci katındaki HDP İzmir İl Başkanlığı'na 17 Haziran 2021'de gelen Onur Gencer, burada bulunan Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü.

Gözaltına alınan ve tutuklanan Gencer hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından dava açılmıştı.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Gencer, son sözlerinde pişman olmadığını söylemişti. Gencer, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme ayrıca Gencer'e "Siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçundan 4 yıl, "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıl ve "6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçundan da 3 yıl olmak üzere toplam 9 yıl hapis cezası vermişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosyayı usul yönünden eksikliklerin giderilmesi için yerel mahkemeye göndermişti. Yerel mahkeme, dosyadaki eksikleri tamamlayıp, aynı kararı vermişti.

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