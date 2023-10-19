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Ankara'da İsrail için savcılığa suç duyurusu

Ankara'da İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 17:59, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 19:37
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Ankara'da İsrail için savcılığa suç duyurusu

MAZLUMDER Hukukçu Kadınlar Derneği ve Kudüs Şurası üyeleri, Ankara Adliyesi önünde bir araya gelerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. 'Soykırıma hayır' pankartı açan grup, İsrail aleyhine slogan attı. Grup adına açıklama yapan MAZLUMDER Hukukçu Kadınlar Derneği üyesi Avukat Figen Şaştım, İsrail devletinin son günlerde çocuk, kadın, yaşlı hatta hayvan ayrımı yapmadan kitlesel büyük bir kıyım hareketine girdiğini belirterek, "Tüm dünya bu katliama suskun kalmaktadır. Tüm dünya halklarına sesleniyoruz; başınızdaki rejimlerden bağımsız olarak Filistin'de işlenmekte olan büyük kıyıma, insanlık katliamına ve büyük savaşa 'dur' deyin" dedi.

Kudüs Şurası adına konuşan Avukat Mustafa Eminoğlu da İsrail'in 7 Ekim'den bugüne kadar 3 bini aşkın sivilin ölümüne ve binlerce kişi yaralanmasına neden oluğunu hatırlatarak, Gazze'de yaşayan sivillerin elektrik, su, gıda ve tıbbi yardım gibi en temel insan haklarından mahrum edildiğini söyledi.

MAZLUMDER Ankara Şube Başkanı Avukat Osman Yurt da İsrail'in kurulduğu günden beri Filistin'de baskı, işgal, işkence, tecrit, ölüm ve soykırımla anıldığını ifade ederek, İsrail'in Filistin işgal etmek suretiyle bugüne kadar binlerce insanı öldürdüğünü, yaraladığını, sakat bıraktığını ve mallarına zarar vererek evsiz bıraktığını kaydetti.

Grup açıklamanın ardından İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında 'soykırım', 'insanlığa karşı işlenen suçlar' ve resen tespit olunacak başkaca suçlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

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