Tokat'ta dayısı tarafından silahla vurulan yeğen öldü, olay yerindeki iki kişi yaralandı

Kavgaya dönüşen olayda Yusuf A, tabancayla yeğenini vurdu. Bu esnada çevrede bulunan H.B. (64) ve H.G. (72) yaralandı.

Kervansaray köyünde Yusuf A. (70), yeğeni Onur Altındal (30) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

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