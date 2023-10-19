MEB, boş kalan 581 öğretmen kadrosuna atama yaptı
Milli Eğitim Bakanlığı boş kalan 581 öğretmen kadrosuna atama yapıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 18:33, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 19:42
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama yapıldı.
MEB'den atamaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Milli Eğitim Bakanlığınca, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi doğrultusunda 2023 Mart sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan 581 pozisyona ek atama işlemi gerçekleştirildi."
Atama sonuçlarına Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
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